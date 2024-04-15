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Ким Кардашьян показала, как ее дети проводят время на пляже (фото)

Понедельник 15 апреля 2024 14:07
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Ким Кардашьян показала, как ее дети проводят время на пляже (фото) Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Не так давно Ким и Хлои Кардашьян недавно отправились в семейный отпуск с детьми и теперь одна из сестер демонстрирует, как отдыхают дети.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Ким.

Как отдыхают дети Ким Кардашьян

С самого начала своего отпуска Ким показывала, как отдыхает с сестрой и малышами. Сначала это были откровенные пляжные фото в купальниках и образах светских дам. Но потом сестры Кардашьян начали показывать другую сторону отдыха.

Поскольку кроме роли моделей Хлои и Ким еще и мамы, то они демонстрируют, как отдыхают их детишки. Они играют на пляже и в воде, играют друг с другом и радуются возможности видеть такие красивые острова.

На новых фотографиях видно, как Ким получает удовольствие от того, как проходит отдых с детьми. Она катается с ними на водных аттракционах, на лодке с мотором и фотографирует детей отдельно.

Ким Кардашьян показала, как ее дети проводят время на пляже (фото)Ким Кардашьян показала, как ее дети проводят время на пляже (фото)Ким Кардашьян показала, как ее дети проводят время на пляже (фото)Ким Кардашьян показала, как ее дети проводят время на пляже (фото)Ким Кардашьян показала, как ее дети проводят время на пляже (фото)Ким Кардашьян показала, как ее дети проводят время на пляже (фото)Ким Кардашьян показала, как ее дети проводят время на пляже (фото)

Ким Кардашьян показала отдых своих детей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Следует сказать, что дети ведут себя очень мило, они гуляют у воды, бегают на пляже, обнимают друг друга и целуют. Это выглядит как семейная идиллия, которую очень редко можно заметить в семье, где много детей.

Итак, судя по семейным фотографиям, отдых у Кардашьян проходит прекрасно. Он разнообразен, весел и спокоен одновременно.

Раньше мы рассказывали, как Ким Кардашьян показала соблазнительный лук.

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