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Кім Кардашьян показала, як та з ким святкує Великдень (фото)

Неділя 31 березня 2024 20:21
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Кім Кардашьян показала, як та з ким святкує Великдень (фото) Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Великдень 2024 католики святкують в останній день березня, це, зокрема країни Європи, в одній з таких і живе Кім Кардашьян.

Про те, як зірка проводить це свято, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories Кім.

Кім Кардашьян показала, як проводить Великдень

Великдень - це свято, дата якого щорічно змінюється і цього року католики відзначають 31 березня, а ось православні 5 травня.

Так, більшість країн Європи відзначають у березні. А оскільки світові зірки живуть в Європі, то деякі з них вже встигли показати, як проводять цей особливий день.

Наприклад, Кім Кардашьян вирішила показати, як та з ким вона проводить Великдень, і варто сказати, що організація на вищому рівні. Як розповіла модельєрка у соцмережі, це свято вона проводить з родиною і все до нього підготувала мама зірки.

Кім Кардашьян показала, як та з ким святкує Великдень (фото)Кім Кардашьян показала, як та з ким святкує Великдень (фото)

Скриншоти

Кардашьян показала великі та дуже цікаві крашанки, та це певно було у неї вдома. А от коли модель почала демонструвати всю атмосферу, вона вже приїхала до своєї матусі, яка зробила дещо неймовірне.

Жінка організувала справжній Великодній прийом з великою кількістю квітів, кроликів, шоколадних яєць з іменами гостей та чудове тематичне сервірування у стилі свята.

Отже, свято Великодня Кардашьян проводить у родинному теплому колі, а це і є сімейний день за давніми традиціями.

Кім Кардашьян показала, як та з ким святкує Великдень (фото)Кім Кардашьян показала, як та з ким святкує Великдень (фото)Кім Кардашьян показала, як та з ким святкує Великдень (фото)Кім Кардашьян показала, як та з ким святкує Великдень (фото)Кім Кардашьян показала, як та з ким святкує Великдень (фото)Кім Кардашьян показала, як та з ким святкує Великдень (фото)

Скриншоти

Раніше ми розповідали, що Кім Кардашьян вразила новою зачіскою у білосніжній сукні.

Також читайте, як Кардашьян приголомшила дивакуватим та містичним образом.

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Пасха Кім Кардашян
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