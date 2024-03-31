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Ким Кардашьян показала, как и с кем празднует Пасху (фото)

Воскресенье 31 марта 2024 20:21
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Ким Кардашьян показала, как и с кем празднует Пасху (фото) Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Пасху 2024 года католики празднуют в последний день марта, это, в частности страны Европы, в одной из таких и живет Ким Кардашьян.

О том, как звезда проводит этот праздник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories Ким.

Ким Кардашьян показала, как проводит Пасху

Пасха - это праздник, дата которого ежегодно меняется и в этом году католики отмечают 31 марта, а вот православные - 5 мая.

Так, большинство стран Европы отмечают в марте. А поскольку мировые звезды живут в Европе, некоторые из них уже успели показать, как проводят этот особый день.

К примеру, Ким Кардашьян решила показать, как и с кем она проводит Пасху, и стоит сказать, что организация на высшем уровне. Как рассказала модельерша в соцсети, этот праздник она проводит с семьей и все к нему подготовила мама звезды.

Ким Кардашьян показала, как и с кем празднует Пасху (фото)Ким Кардашьян показала, как и с кем празднует Пасху (фото)

Скриншоты

Кардашьян показала большие и очень интересные пасхальные яйца, но это было у нее дома. А вот когда модель начала демонстрировать всю атмосферу, она уже приехала к своей маме, которая сделала нечто невероятное.

Женщина организовала настоящий Пасхальный прием с большим количеством цветов, кроликов, шоколадных яиц с именами гостей и отличную тематическую сервировку в стиле праздника.

Итак, праздник Пасхи Кардашьян проводит в семейном теплом кругу, а это и есть семейный день по давним традициям.

Ким Кардашьян показала, как и с кем празднует Пасху (фото)Ким Кардашьян показала, как и с кем празднует Пасху (фото)Ким Кардашьян показала, как и с кем празднует Пасху (фото)Ким Кардашьян показала, как и с кем празднует Пасху (фото)Ким Кардашьян показала, как и с кем празднует Пасху (фото)Ким Кардашьян показала, как и с кем празднует Пасху (фото)

Скриншоты

Ранее мы рассказывали, что Ким Кардашьян поразила новой прической в белом платье.

Также читайте, как Кардашьян ошеломила странным и мистическим образом.

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Пасха Ким Кардашьян
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