UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кім Кардашьян кардинально змінила стиль і зачарувала прихильників новими фото

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян вміє здивувати різкими змінами у своїй зовнішності. Цього разу модельєрка показала абсолютно нову для себе зачіску і колір волосся.

Детальніше про зміни Кім, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис зірки.

Кім Кардашьян кардинально змінила стиль

Кім - любителька всього красивого, дорогого та яскравого, саме тому її образи пригортають увагу і роблять фурор навколо себе. 

Оскільки вона вважається однією з найгарніших жінок у світі, до неї у суспільства вже є певні вимоги. Саме через це Кім завжди має бути прикладом для жінок та показувати щось особливе. 

І варто сказати, що модельєрка виправдовує всі очікування, адже кожне її перевтілення викликає бурхливу реакцію у мережі. 

Так, наприклад, днями жінка показала своє кардинальне перевтілення - вона пофарбувала волосся у рожевий та ще й підстригла його. 

Кім Кардашьян показала нову зачіску (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кардашьян виклала декілька фотографій з рожевим каре. На кадрах Кім одягнута у дивакуватий образ, який складається з чорного гольфу, шортів та, ймовірно, дуже високих ботфортів, які сягають стегон моделі. 

Цілісний образ виглядає дуже сміливо та цікаво, зрештою, як і все у стилі Кім Кардашьян, який, як завжди здатен приголомшити своїх фоловерів в усьому світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кім КардашянСтрижкаМодельєр