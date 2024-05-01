Кім Кардашьян кардинально змінила стиль і зачарувала прихильників новими фото

Кім Кардашьян кардинально змінила стиль

Кім - любителька всього красивого, дорогого та яскравого, саме тому її образи пригортають увагу і роблять фурор навколо себе.

Оскільки вона вважається однією з найгарніших жінок у світі, до неї у суспільства вже є певні вимоги. Саме через це Кім завжди має бути прикладом для жінок та показувати щось особливе.

І варто сказати, що модельєрка виправдовує всі очікування, адже кожне її перевтілення викликає бурхливу реакцію у мережі.

Так, наприклад, днями жінка показала своє кардинальне перевтілення - вона пофарбувала волосся у рожевий та ще й підстригла його.

Кім Кардашьян показала нову зачіску (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кардашьян виклала декілька фотографій з рожевим каре. На кадрах Кім одягнута у дивакуватий образ, який складається з чорного гольфу, шортів та, ймовірно, дуже високих ботфортів, які сягають стегон моделі.

Цілісний образ виглядає дуже сміливо та цікаво, зрештою, як і все у стилі Кім Кардашьян, який, як завжди здатен приголомшити своїх фоловерів в усьому світі.