Ким Кардашьян кардинально изменила стиль и очаровала поклонников новыми фото

Ким Кардашьян кардинально изменила стиль

Ким - любительница всего красивого, дорогого и яркого, именно поэтому ее образы привлекают внимание и производят фурор вокруг себя.

Поскольку она считается одной из самых красивых женщин в мире, к ней у общества уже есть определенные требования. Именно поэтому, Ким всегда должна быть примером для женщин и показывать что-то особенное.

И стоит сказать, что модельерша оправдывает все ожидания, ведь каждое ее перевоплощение вызывает бурную реакцию в сети.

Так, например, на днях женщина показала свое кардинальное перевоплощение - она покрасила волосы в розовый и еще подстриглась.

Ким Кардашьян показала новую прическу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кардашьян выложила несколько фотографий с розовым каре. На кадрах Ким одета в довольно странный образ, состоящий из черного гольфа, шорт и, вероятно, очень высоких ботфортов, достигающих бедер модели.

Целостный образ выглядит очень смело и интересно, в общем-то, как и все в стиле Ким Кардашьян, который, как всегда, способен ошеломить своих фолловеров во всем мире.