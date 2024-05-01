Ким Кардашьян кардинально изменила стиль и очаровала поклонников новыми фото

Ким Кардашьян умеет удивить резкими переменами в своем облике. На этот раз модельер показала совершенно новую для себя прическу и цвет волос.
Детальнее об изменениях Ким, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост звезды.
Ким - любительница всего красивого, дорогого и яркого, именно поэтому ее образы привлекают внимание и производят фурор вокруг себя.
Поскольку она считается одной из самых красивых женщин в мире, к ней у общества уже есть определенные требования. Именно поэтому, Ким всегда должна быть примером для женщин и показывать что-то особенное.
И стоит сказать, что модельерша оправдывает все ожидания, ведь каждое ее перевоплощение вызывает бурную реакцию в сети.
Так, например, на днях женщина показала свое кардинальное перевоплощение - она покрасила волосы в розовый и еще подстриглась.
Ким Кардашьян показала новую прическу (фото: instagram.com/kimkardashian)
Кардашьян выложила несколько фотографий с розовым каре. На кадрах Ким одета в довольно странный образ, состоящий из черного гольфа, шорт и, вероятно, очень высоких ботфортов, достигающих бедер модели.
Целостный образ выглядит очень смело и интересно, в общем-то, как и все в стиле Ким Кардашьян, который, как всегда, способен ошеломить своих фолловеров во всем мире.
Раньше мы рассказывали, как Ким Кардашьян очаровала сеть коротким сияющим платьем.
Также предлагаем посмотреть, как выглядят соблазнительные купальники от Ким Кардашьян.