RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ким Кардашьян кардинально изменила стиль и очаровала поклонников новыми фото

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян умеет удивить резкими переменами в своем облике. На этот раз модельер показала совершенно новую для себя прическу и цвет волос.

Детальнее об изменениях Ким, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост звезды.

Ким Кардашьян кардинально изменила стиль

Ким - любительница всего красивого, дорогого и яркого, именно поэтому ее образы привлекают внимание и производят фурор вокруг себя.

Поскольку она считается одной из самых красивых женщин в мире, к ней у общества уже есть определенные требования. Именно поэтому, Ким всегда должна быть примером для женщин и показывать что-то особенное.

И стоит сказать, что модельерша оправдывает все ожидания, ведь каждое ее перевоплощение вызывает бурную реакцию в сети.

Так, например, на днях женщина показала свое кардинальное перевоплощение - она покрасила волосы в розовый и еще подстриглась.

Ким Кардашьян показала новую прическу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кардашьян выложила несколько фотографий с розовым каре. На кадрах Ким одета в довольно странный образ, состоящий из черного гольфа, шорт и, вероятно, очень высоких ботфортов, достигающих бедер модели.

Целостный образ выглядит очень смело и интересно, в общем-то, как и все в стиле Ким Кардашьян, который, как всегда, способен ошеломить своих фолловеров во всем мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ким КардашьянСтрижкаМодельер