Яким ім'ям не можна називати дитину в 2023 році, щоб не зламати їй життя
Правильний вибір імені для дитини може визначити її долю. Причому щороку є не дуже бажані імена, якими не слід називати дітей. Не виняток і 2023 рік.
Як не можна називати новонародженого малюка - читайте в матеріалі Styler нижче.
Як не можна називати дитину у 2023 році
Для дівчаток не надто вдалими іменами стануть такі: Олександра, Людмила, Тамара, Віра, Надія, Ілона, Інна, Ельвіра, Гелія і Олімпіада.
Хлопчиків краще не називати так: Анатолій, Роман, Вадим, Адам, Юліан, Євфимій, Меркурій, Август, Агап і Платон.
Вважається, що діти з такими іменами мають непросту долю.
Звісно ж не варто називати сина Володимиром, а доньку Владою, якщо батька дитини звати Володимир. А якщо тато Олександр - ім'я Володимир чи Влада малюкові підійдуть.
Бажані імена для дівчаток у 2023 році (за місяцем народження)
Січень - Анастасія, Василиса, Тетяна, Дарина, Христина, Євгенія, Клавдія, Антоніна, Федора, Емілія, Зіна, Олена.
Лютий - Агнія, Афанасія, Варвара, Єфросинія, Марфа, Катерина, Софія, Валерія, Мілана, Сніжана, Еліна, Пелагея, Олена, Катерина.
Березень - Стефанія, Маріанна, Світлана, Ірина, Лея, Лідія, Кіра, Аглая, Серафима, Наталя, Марія, Зінаїда, Галина, Алла, Карина, Євгенія.
Квітень - Алла, Анна, Катерина, Валентина, Анжела, Уляна, Олександра, Аліна, Марта, Христина, Мія, Марина, Аріна, Світлана, Домініка, Ірина, Олеся.
Травень - Моніка, Фаїна, Юлія, Дарина, Ольга, Ірина, Кіра, Зоя, Євдокія, Карина, Валерія, Ізабелла, Зарина, Зоряна, Оксана, Валерія, Серафима, Стелла.
Червень - Діана, Емма, Емілія, Єлизавета, Маргарита, Тетяна, Аліса, Клавдія, Вікторія, Віталіна, Мотрона, Василиса, Віолетта, Луїза, Камалія, Софія.
Липень - Любов, Лідія, Валентина, Анна, Олеся, Василиса, Камілла, Ангеліна, Іванна, Елла, Луїза, Карина, Христина.
Серпень - Яна, Ярослава, Поліна, Віталіна, Елеонора, Ніка, Христина, Руслана, Лариса, Марина, Вікторія.
Вересень - Антоніна, Альбіна, Єлизавета, Катерина, Анна, Марія, Мирослава, Адріана, Олександра, Христина, Галина, Варвара, Парасковія.
Жовтень - Злата, Аріадна, Таїсія, Кароліна, Лариса, Сузанна, Нонна, Регіна, Марфа, Єва, Ксенія, Іветта, Собіна, Глорія, Римма, Лілія.
Листопад - Ольга, Стелла, Кіра, Неллі, Лілія, Агнія, Віолетта, Алла, Фаїна, Вероніка, Аврора, Василиса, Адріана.
Грудень - Майя, Кіра, Тая, Яна, Зоя, Ніка, Мія, Юля, Ліна, Міла, Єва.
Бажані імена для хлопчиків у 2023 році (за місяцем народження)
Січень - Артур, Генріх, Леонід, Мирон, Микола, Панас.
Лютий - Антон, Кирило, Марк, Едгар, Юлій, Юрій.
Березень - Гліб, Денис, Дмитро, Степан, Яків.
Квітень - Герасим, Михайло, Павло.
Травень - Василь, Володимир, Іван, Ігор.
Червень - Андрій, Олег, Самуїл.
Липень - Дем’ян, Дамір, Єфрем, Захар, Костянтин, Петро, Руслан, Станіслав, Ярослав.
Серпень - Борис, Євген, Ілля, Лев, Сергій, Фелікс.
Вересень - Олексій, Артем, Гавриїл, Ігор, Марат, Микита, Серафим.
Жовтень - Альберт, Арнольд, Борислав, Веніамін, Віталій, В’ячеслав, Георгій, Дем’ян, Денис, Милослав, Савелій, Ян.
Листопад - Андріан, Андрій, Арсен, Валерій, Владислав, Назар, Микола, Тарас.
Грудень - Олександр, Богдан, Валентин, Григорій, Мартин, Сава, Ельдар.
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