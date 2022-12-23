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Що треба обов’язково встигнути до Нового року 2023, щоб привернути щастя і багатство

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П'ятниця 23 грудня 2022 22:51
Що треба обов’язково встигнути до Нового року 2023, щоб привернути щастя і багатство Що треба встигнути до Нового року (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В ніч з 31 грудня на 1 січня ми зустрінемо Новий рік 2023. Здавалося, це просто дата, але вона може мати переломне значення. Адже в цей період дійсно варто загадувати бажання, відпускати старе, думати про нове.

Що треба встигнути зробити до кінця цього року, щоб привернути щастя і удачу у своє життя і у життя своєї родини – читайте нижче в матеріалі Styler.

Зробіть генеральне прибирання оселі і думок

    Важливо не лише змести павутиння і поскладати речі на свої місця на полицях, але й навести лад у думках. Подумайте про помилки, які ви допускали протягом року, про негатив, який був у вашій голові. Проаналізуйте все погане і хороше, що з вами траплялося, і постарайтеся знайти першопричини цьому.

    Викиньте непотріб

    Обов’язково повиносьте з дому сміття, здайте макулатуру, розпаліть піч збірками російських письменників… Віддайте на доброчинність дитячі речі, з яких виросли ваші малюки.

    Заплануйте список бажань

    А краще намалюйте "карту бажань", в якій зберіть найбажаніше, чого би ви хотіли досягти найближчим часом. А також подумайте про най-найзаповітніше одне бажання, яке ви будете загадувати під бій новорічних курантів.

    Віддайте борги

    Розрахуйтеся з борговими зобов’язаннями, погасіть кредити за змогою, і віддайте ту "сотню" сусідові врешті-решт.

    Пробачте і перепросіть

    Пробачте тих, на кого ви затаїли образу. Якщо не можете зробити це особисто, то хоча би відпустіть злість на цю людину в думках. Так само пробачте тих, перед ким відчуваєте вину.

    Потурбуйтеся про близьких

    Звісно ж подбайте про подарунки під новорічну ялинку для рідних і близьких. Порадуйте тих, про кого думаєте пам’ятними дрібничками або ж корисними речами. Вам краще знати, чого найбільше хочуть ваші рідні люди.

    Раніше астропсихолог розповіла, як правильно зустріти Новий рік.

    Крім того читайте, кому зі знаків Зодіаку найбільше пощастить у 2023 році.

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