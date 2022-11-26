Як зустріти Новий 2023-й рік, щоб притягнути успіх: дієві поради астропсихолога
2022-й рік став надзвичайно важким для кожного українця. Як після тяжкого періоду налаштуватися на краще і правильно зустріти Новий рік?
Поради дала астропсихолог Альона Лісна, яка дає важливі поради в особистому Instagram-блозі.
Як настроїтись на позитив наступного року?
Щоб не потрапити в пастку "очікувань", важливо кожному концентруватися на своїй зоні відповідальності.
Поставте питання: Що я можу зробити? Як я можу вплинути на ситуацію? Адже сприятлива ситуація в сім'ї, розвиток собі та дітей – вже величезний внесок у здорове суспільство.
Важливо підбити підсумки року
Оцінити, що вдалося цього року реалізувати, а що ні. Правильно розставити пріоритети та цілі на наступний рік. Позначити, з чим ми входимо до нового року, які цілі ставимо собі та які дії нам допоможуть їх реалізації.
Важливо перестати відкладати своє життя на потім.
Часто в мережі трапляються пости на тему "Що ти зробиш після перемоги?"
А насправді ж ніхто не знає коли настане цей день. Життя йде, ми можемо впливати на якість своєї життя.
Не відкладайте свято на потім, дозволяйте собі радіти життю.
Якщо у вас є діти, подумайте, що дитинство у них одне.
Зараз саме час зробити адвент-календар, підготувати список подарунків та вибирати вбрання.
В чому кожному зі знаків зустрічати Новий рік, дивіться поради від Альони Лісної:
Раніше експертка також розповіла, що чекати українцям в наступні два тижні.