Каким именем нельзя называть ребенка в 2023 году, чтобы не сломать ему жизнь
Правильный выбор имени для ребенка может определить его судьбу. Причем каждый год есть не очень желанные имена, которыми не следует называть детей. Не исключение и 2023 год.
Как нельзя называть новорожденного малыша – читайте в материале Styler ниже.
Как нельзя называть ребенка в 2023 году
Для девочек не слишком удачными именами станут такие: Александра, Людмила, Тамара, Вера, Надежда, Илона, Инна, Эльвира, Гелия и Олимпиада.
Мальчиков лучше не называть так: Анатолий, Роман, Вадим, Адам, Юлиан, Евфимий, Меркурий, Август, Агап и Платон.
Считается, что дети с такими именами имеют непростую судьбу.
Конечно же, не стоит называть сына Владимиром, а дочь Владой, если отца ребенка зовут Владимир. А если папа Александр – имя Владимир или Влада малышу подойдут.
Желательные имена для девочек в 2023 году (по месяцу рождения)
Январь – Анастасия, Василиса, Татьяна, Дарья, Кристина, Евгения, Клавдия, Антонина, Федора, Эмилия, Зина, Елена.
Февраль – Агния, Афанасия, Варвара, Ефросинья, Марфа, Екатерина, София, Валерия, Милана, Снежана, Элина, Пелагея, Елена, Екатерина.
Март – Стефания, Марианна, Светлана, Ирина, Лея, Лидия, Кира, Аглая, Серафима, Наталья, Мария, Зинаида, Галина, Алла, Карина, Евгения.
Апрель – Алла, Анна, Екатерина, Валентина, Анжела, Ульяна, Александра, Алина, Марта, Кристина, Мия, Марина, Арина, Светлана, Доминика, Ирина, Олеся.
Май – Моника, Фаина, Юлия, Дарья, Ольга, Ирина, Кира, Зоя, Евдокия, Карина, Валерия, Изабелла, Зарина, Оксана, Валерия, Серафима, Стелла.
Июнь – Диана, Эмма, Эмилия, Елизавета, Маргарита, Татьяна, Алиса, Клавдия, Виктория, Виталина, Матрена, Василиса, Виолетта, Луиза, Камалия, София.
Июль – Любовь, Лидия, Валентина, Анна, Олеся, Василиса, Камилла, Ангелина, Иванна, Элла, Луиза, Карина, Кристина.
Август – Яна, Ярослава, Полина, Виталина, Элеонора, Ника, Кристина, Руслана, Лариса, Марина, Виктория.
Сентябрь – Антонина, Альбина, Елизавета, Екатерина, Анна, Мария, Мирослава, Адриана, Александра, Кристина, Галина, Варвара, Прасковья.
Октябрь – Злата, Ариадна, Таисия, Каролина, Лариса, Сузанна, Нонна, Регина, Марфа, Ева, Ксения, Иветта, Собина, Глория, Римма, Лилия.
Ноябрь – Ольга, Стелла, Кира, Нелли, Лилия, Агния, Виолетта, Алла, Фаина, Вероника, Аврора, Василиса, Адриана.
Декабрь – Майя, Кира, Тая, Яна, Зоя, Ника, Мия, Юля, Лина, Мила, Ева.
Желательные имена для мальчиков в 2023 году (по месяцу рождения)
Январь – Артур, Генрих, Леонид, Мирон, Николай, Афанасий.
Февраль – Антон, Кирилл, Марк, Эдгар, Юлий, Юрий.
Март – Глеб, Денис, Дмитрий, Степан, Яков.
Апрель – Герасим, Михаил, Павел.
Май – Василий, Владимир, Иван, Игорь.
Июнь – Андрей, Олег, Самуил.
Июль – Демьян, Дамир, Ефрем, Захар, Константин, Петр, Руслан, Станислав, Ярослав.
Август – Борис, Евгений, Илья, Лев, Сергей, Феликс.
Сентябрь – Алексей, Артем, Гавриил, Игорь, Марат, Никита, Серафим.
Октябрь – Альберт, Арнольд, Борислав, Вениамин, Виталий, Вячеслав, Георгий, Демьян, Денис, Милослав, Савелий, Ян.
Ноябрь – Андриан, Андрей, Арсен, Валерий, Владислав, Назар, Николай, Тарас.
Декабрь – Александр, Богдан, Валентин, Григорий, Мартин, Савва, Эльдар.
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