ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Каким именем нельзя называть ребенка в 2023 году, чтобы не сломать ему жизнь

Новина українською →
Четверг 29 декабря 2022 21:15
Каким именем нельзя называть ребенка в 2023 году, чтобы не сломать ему жизнь Как нельзя называть ребенка (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Правильный выбор имени для ребенка может определить его судьбу. Причем каждый год есть не очень желанные имена, которыми не следует называть детей. Не исключение и 2023 год.

Как нельзя называть новорожденного малыша – читайте в материале Styler ниже.

Как нельзя называть ребенка в 2023 году

Для девочек не слишком удачными именами станут такие: Александра, Людмила, Тамара, Вера, Надежда, Илона, Инна, Эльвира, Гелия и Олимпиада.

Мальчиков лучше не называть так: Анатолий, Роман, Вадим, Адам, Юлиан, Евфимий, Меркурий, Август, Агап и Платон.

Считается, что дети с такими именами имеют непростую судьбу.

Конечно же, не стоит называть сына Владимиром, а дочь Владой, если отца ребенка зовут Владимир. А если папа Александр – имя Владимир или Влада малышу подойдут.

Желательные имена для девочек в 2023 году (по месяцу рождения)

Январь – Анастасия, Василиса, Татьяна, Дарья, Кристина, Евгения, Клавдия, Антонина, Федора, Эмилия, Зина, Елена.

Февраль – Агния, Афанасия, Варвара, Ефросинья, Марфа, Екатерина, София, Валерия, Милана, Снежана, Элина, Пелагея, Елена, Екатерина.

Март – Стефания, Марианна, Светлана, Ирина, Лея, Лидия, Кира, Аглая, Серафима, Наталья, Мария, Зинаида, Галина, Алла, Карина, Евгения.

Апрель – Алла, Анна, Екатерина, Валентина, Анжела, Ульяна, Александра, Алина, Марта, Кристина, Мия, Марина, Арина, Светлана, Доминика, Ирина, Олеся.

Май – Моника, Фаина, Юлия, Дарья, Ольга, Ирина, Кира, Зоя, Евдокия, Карина, Валерия, Изабелла, Зарина, Оксана, Валерия, Серафима, Стелла.

Июнь – Диана, Эмма, Эмилия, Елизавета, Маргарита, Татьяна, Алиса, Клавдия, Виктория, Виталина, Матрена, Василиса, Виолетта, Луиза, Камалия, София.

Июль – Любовь, Лидия, Валентина, Анна, Олеся, Василиса, Камилла, Ангелина, Иванна, Элла, Луиза, Карина, Кристина.

Август – Яна, Ярослава, Полина, Виталина, Элеонора, Ника, Кристина, Руслана, Лариса, Марина, Виктория.

Сентябрь – Антонина, Альбина, Елизавета, Екатерина, Анна, Мария, Мирослава, Адриана, Александра, Кристина, Галина, Варвара, Прасковья.

Октябрь – Злата, Ариадна, Таисия, Каролина, Лариса, Сузанна, Нонна, Регина, Марфа, Ева, Ксения, Иветта, Собина, Глория, Римма, Лилия.

Ноябрь – Ольга, Стелла, Кира, Нелли, Лилия, Агния, Виолетта, Алла, Фаина, Вероника, Аврора, Василиса, Адриана.

Декабрь – Майя, Кира, Тая, Яна, Зоя, Ника, Мия, Юля, Лина, Мила, Ева.

Желательные имена для мальчиков в 2023 году (по месяцу рождения)

Январь – Артур, Генрих, Леонид, Мирон, Николай, Афанасий.

Февраль – Антон, Кирилл, Марк, Эдгар, Юлий, Юрий.

Март – Глеб, Денис, Дмитрий, Степан, Яков.

Апрель – Герасим, Михаил, Павел.

Май – Василий, Владимир, Иван, Игорь.

Июнь – Андрей, Олег, Самуил.

Июль – Демьян, Дамир, Ефрем, Захар, Константин, Петр, Руслан, Станислав, Ярослав.

Август – Борис, Евгений, Илья, Лев, Сергей, Феликс.

Сентябрь – Алексей, Артем, Гавриил, Игорь, Марат, Никита, Серафим.

Октябрь – Альберт, Арнольд, Борислав, Вениамин, Виталий, Вячеслав, Георгий, Демьян, Денис, Милослав, Савелий, Ян.

Ноябрь – Андриан, Андрей, Арсен, Валерий, Владислав, Назар, Николай, Тарас.

Декабрь – Александр, Богдан, Валентин, Григорий, Мартин, Савва, Эльдар.

Раньше мы писали, что нужно успеть обязательно сделать к Новому году.

Кроме того, астропсихолог рассказала, как встретить год Черного Кролика, чтобы привлечь успех.

Читайте РБК-Украина в Google News
дитина імена астрология