Каким именем нельзя называть ребенка в 2023 году, чтобы не сломать ему жизнь

Правильный выбор имени для ребенка может определить его судьбу. Причем каждый год есть не очень желанные имена, которыми не следует называть детей. Не исключение и 2023 год.

Как нельзя называть новорожденного малыша – читайте в материале Styler ниже.

Конечно же, не стоит называть сына Владимиром, а дочь Владой, если отца ребенка зовут Владимир. А если папа Александр – имя Владимир или Влада малышу подойдут.

Считается, что дети с такими именами имеют непростую судьбу.

Мальчиков лучше не называть так: Анатолий, Роман, Вадим, Адам, Юлиан, Евфимий, Меркурий, Август, Агап и Платон.

Для девочек не слишком удачными именами станут такие: Александра, Людмила, Тамара, Вера, Надежда, Илона, Инна, Эльвира, Гелия и Олимпиада.

Раньше мы писали, что нужно успеть обязательно сделать к Новому году.

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