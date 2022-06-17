Більше кілограма твердого сиру в мікрохвильовці: два інгредієнти і трохи часу
Виявляється, твердий сир можна приготувати в мікрохвильовці всього за кілька хвилин. Для цього знадобиться всього два основних інгредієнти й трохи спецій.
Рецептом поділилася відомий кулінарний блогер Лілія Цвіт.
Інгредієнти на 1200 г твердого сиру:
- сир кисломолочний (домашній) - 2400 г
- яйце - 2 шт.
- сіль - 2 ч. л.
- сода - 2 ч. л.
- олія - 2 ст. л.
- спеції за бажанням
Покрокове приготування
Кладемо сир в мікрохвильовку нагріватися на 3 хвилини. Дістаємо й перемішуємо. Відправляємо знову в піч на 2-3 хвилини. Перемішуємо. Так повторюємо два - три рази. Від сиру має відділитися багато рідини.
Переціджуємо через сито, застелене марлею. Повертаємо вже зневоднений сир до миски. Додаємо в масу сіль, соду, яйця, олію. Бажано перебити блендером.
На цьому етапі можна додати спеції, зелень. Продовжуємо підігрівати і замішувати. Сир має розплавитися, стати однорідним і тягнучим.
Готову сирну масу викладаємо у пластикові контейнери, добре втрамбовуємо. Коли сир повністю охолоне, його можна виймати з форми, різати й насолоджуватися смаком.
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