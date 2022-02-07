Килограмм сочных и нежных котлет из 0,5 кг фарша: готовим без муки, манки и булки

Котлеты - универсальное мясное блюдо, которым можно досыта накормить семью за обедом. И у каждого кулинара свои способы сделать их сочными, нежными и аппетитными. Предлагаем приготовить котлеты без использования манки, муки, картофеля, булки - самых частых добавок, которые кладут в фарш.

Об этом пишут Belnovosti .

По такому рецепту из 0,5 килограмма фарша получится 1 килограмм нежнейших котлет. Конечно же без дополнительных ингредиентов не обойтись. И такими предлагаем сделать альтернативные в виде овощей: баклажанов и тыквы.

Мякоть этих овощей очень мягкая, и дает котлетам много сока.

Приготовление котлеток

Куриную грудку, нарезанные кубиками баклажан и тыкву измельчите в кухонном комбайне или блендером.

Добавьте к фаршу луковицу и несколько зубчиков чеснока.

Получившуюся массу вылейте в миску, добавьте яйцо и немного измельченных в блендере овсяных хлопьев.

Это важно: ингредиенты можно добавлять "на глаз", главное, чтобы фарша было в два раза больше, чем овощей.

Котлетную массу посолите, поперчите и выложите на сковородку.

Жарьте котлеты в небольшом количестве растительного масла на хорошо разогретой сковороде. С каждой стороны обжаривайте по 2-3 минуты.

Курино-овощные котлеты жарятся очень быстро, крышкой накрывать их не нужно.