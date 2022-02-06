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Готовим морковь для салата как в ресторанах: способ, после которого вы перестанете варить овощ

Новина українською →
Воскресенье 06 февраля 2022 15:20
Готовим морковь для салата как в ресторанах: способ, после которого вы перестанете варить овощ Фото: Как вкусно приготовить морковь для салатов (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Многие из нас привыкли отваривать в воде морковь для салатов. Конечно, такой способ имеет место, но есть и альтернатива, благодаря которой овощ не будет водянистым и сохранит максимум полезности.

Об этом пишет Vkusno.

Можно готовить морковь на пару, или в микроволновке, но во многих ресторанах овощ для салатов подготавливают иным способом.

Как приготовить морковь правильно

Промойте овощ водой, почистите овощечисткой, разрежьте на две части вдоль.

Возьмите любую форму для запекания. Каждую половинку смажьте растительным маслом и выложите в форму.

Солить и добавлять специи не нужно, это вы все добавите в салат, который будете готовить.

Запекайте в течение 30 минут в духовке при температуре 180 градусов, проверяя на готовность зубочисткой.

Нарежьте запеченную морковь кубиком, соломкой (как угодно) и добавьте в салат. Такая морковь получается гораздо вкуснее, чем отварная.

Несколько важных советов

Бывает, что морковь попадается несладкая, водянистая и портит вкус салата, сводя все ваши усилия к нулю.

Чтобы не допустить такую ошибку, покупайте корнеплод в проверенных местах, а также всегда пробуйте сырой овощ, прежде чем его обрабатывать. Этот совет применим не только к моркови, но и к свекле.

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