Кілограм соковитих і ніжних котлет з 0,5 кг фаршу: готуємо без борошна, манки і булки
Котлети - універсальна м'ясна страва, якою можна досхочу нагодувати сім'ю за обідом. І у кожного кулінара свої способи зробити їх соковитими, ніжними і апетитними. Пропонуємо приготувати котлети без використання манки, борошна, картоплі, булки - найчастіших добавок, які кладуть у фарш.
Про це пишуть Belnovosti.
За таким рецептом з 0,5 кілограма фаршу вийде 1 кілограм найніжніших котлет. Звичайно ж без додаткових інгредієнтів не обійтися. І такими пропонуємо зробити альтернативні у вигляді овочів: баклажанів і гарбуза.
М'якоть цих овочів дуже м'яка, і дає котлетам багато соку.
Приготування котлеток
Курячу грудку, нарізані кубиками баклажан і гарбуз подрібніть в кухонному комбайні або блендером.
Додайте до фаршу цибулину і кілька зубчиків часнику.
Отриману масу вилийте в миску, додайте яйце і трохи подрібнених в блендері вівсяних пластівців.
Це важливо: інгредієнти можна додавати "на око", головне, щоб фаршу було в два рази більше, ніж овочів.
Котлетну масу посоліть, поперчіть і викладіть на сковорідку.
Смажте котлети в невеликій кількості рослинної олії на добре розігрітій сковороді. З кожного боку обсмажуйте по 2-3 хвилини.
Курячо-овочеві котлети смажаться дуже швидко, кришкою накривати їх не потрібно.
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