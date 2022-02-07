ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кілограм соковитих і ніжних котлет з 0,5 кг фаршу: готуємо без борошна, манки і булки

Новость на русском →
Понеділок 07 лютого 2022 14:36
Кілограм соковитих і ніжних котлет з 0,5 кг фаршу: готуємо без борошна, манки і булки Ілюстративне фото: як приготувати смачні котлети (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Котлети - універсальна м'ясна страва, якою можна досхочу нагодувати сім'ю за обідом. І у кожного кулінара свої способи зробити їх соковитими, ніжними і апетитними. Пропонуємо приготувати котлети без використання манки, борошна, картоплі, булки - найчастіших добавок, які кладуть у фарш.

Про це пишуть Belnovosti.

За таким рецептом з 0,5 кілограма фаршу вийде 1 кілограм найніжніших котлет. Звичайно ж без додаткових інгредієнтів не обійтися. І такими пропонуємо зробити альтернативні у вигляді овочів: баклажанів і гарбуза.

М'якоть цих овочів дуже м'яка, і дає котлетам багато соку.

Приготування котлеток

Курячу грудку, нарізані кубиками баклажан і гарбуз подрібніть в кухонному комбайні або блендером.

Додайте до фаршу цибулину і кілька зубчиків часнику.

Отриману масу вилийте в миску, додайте яйце і трохи подрібнених в блендері вівсяних пластівців.

Це важливо: інгредієнти можна додавати "на око", головне, щоб фаршу було в два рази більше, ніж овочів.

Котлетну масу посоліть, поперчіть і викладіть на сковорідку.

Смажте котлети в невеликій кількості рослинної олії на добре розігрітій сковороді. З кожного боку обсмажуйте по 2-3 хвилини.

Курячо-овочеві котлети смажаться дуже швидко, кришкою накривати їх не потрібно.

Раніше ми писали, що може статися, якщо в котлети додати чарку горілки.

Також експерти розповіли, як приготувати моркву для салату, і не варити її.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти
LITE
Гірше нікуди: Джаред Лето і Бен Аффлек потрапили в номінанти на антипремію "Золота малина"
Гірше нікуди: Джаред Лето і Бен Аффлек потрапили в номінанти на антипремію "Золота малина"