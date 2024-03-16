"Несколько дней лежал на полу". Маму украинского певца посадили в тюрьму

Украинский певец Максим Бородин впервые рассказал, как его мама оказалась в тюрьме и кто ему заменил родителей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для проекта "Неймовірна правда про зірок" .

Как мать артиста оказалась в тюрьме

Бородин рассказал, что его мама не заботилась о нем и его 3-летней сестре, погрузившись в преступный мир.

Все началось, признался певец, с наркотиков, за чем последовал обыск в их квартире.

После этого он больше не видел родственницу.

Максим Бородин (фото: instagram.com/7borodin7)

"Я несколько дней ждал, лежал на полу, а она не приходила. Я знал, что мама всегда возвращалась вечером домой, а она не приходила день-другой. Я мучился от того, что мне ее не хватает", - поделился исполнитель.

Тогда тетя, которая впоследствии начала присматривать за детьми, сказала Максу, что женщину забрали.

Однако основное внимание и заботу о мальчике брал на себя его дедушка. Поскольку Максим не знал своего отца, дедушка занял в его жизни особое место и заменил всех.

Какие сейчас у исполнителя отношения с мамой

Бородин увидел маму в день выпуска из школы. Когда он вернулся домой, женщина мыла пол и захотела обнять сына.

"Руки открыла для объятий, а я стал и стою, как волчонок. Она говорит: "Ты что, меня не обнимешь?". Я говорю: "Нет!". Развернулся и убежал", - рассказал Максим.

Впрочем, музыкант нашел в себе силы простить мать. Некоторое время они общались, однако впоследствии все прекратилось, ведь его родной человек стал злоупотреблять алкоголем.

Снова увидеть мать Макс захотел, когда у него родилась вторая дочь.

"Позвонил и в тот же момент приехал. Я вижу это поле, вижу ее метров может 300-400, и мне так к ней хочется. Я кричу: "Мам!", и бегу через поле. Так я впервые ее почувствовал", - поделился артист.