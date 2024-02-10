Маму української співачки посадили до в’язниці: "не могла витримати цей біль"
Українська співачка СолоХа поділилася важкими спогадами про дитинство. За словами артистки, її мама мала значні проблеми з алкоголем. Через це жінку навіть посадили за ґрати.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці Славі Дьоміну.
Маму СолоХи посадили до в’язниці
Знаменитість розповіла, що це сталося, коли їй було 15 років.
"Щось вони вкрали. Чи якийсь велосипед. На пляшку. Отака дрібниця, і людину на 5, чи 6 років закрили за це", - поділилася співачка.
СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
Вона додала, що її вихованням займалася бабуся. Тим часом мама після розлучення з батьком намагалася влаштувати своє особисте життя. Однак не вийшло.
"Коли вона розлучилася з татом, щось пішло не так. Думаю, що це була її велика любов і вона не могла витримати цей біль", - каже СолоХа.
Пізніше, зізналась зірка, її тато почав зловживати алкоголем.
Через це батьків позбавили батьківських прав, а бабуся стала офіційним опікуном дівчини.
Нещодавно СолоХа зізналась, що подала до суду на колишнього чоловіка.
Також вона розповіла, як отримала непристойну пропозицію на кастингу у "ВІА Гру".