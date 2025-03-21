Кігті, зуби, шерсть: як захистити меблі від домашніх улюбленців

Як вибрати меблі для дому з тваринами

Якщо у вас вдома живе активний домашній улюбленець, варто ретельно підходити до вибору меблів. Достатньо знати кілька критеріїв, які допоможуть вам уникнути пошкоджень і спростять догляд.

Існують спеціальні види оббивки, що мають високу зносостійкість і не притягують увагу тварин. Також слід звернути увагу на дизайн меблів: мінімалістичні моделі без зайвих декоративних елементів краще підходять для будинку, де є собака чи кішка.

Варто уникати меблів із дерев’яними вставками, оскільки вони стають ідеальним "гризунцем" для чотирилапих. Металеві ніжки - чудове рішення, яке зробить диван менш привабливим для тварин.

Додатково рекомендується використовувати спеціальні накидки або захисні чохли, які можна легко знімати та прати. Важливо також приділяти увагу вихованню улюбленця, щоб він розумів, що меблі - не іграшка.

Одними з найкращих матеріалів для меблів у будинку з тваринами є велюр, штучна замша, флок і рогожка.

Велюр виглядає елегантно, створює затишну атмосферу та, водночас, є міцним і практичним. Шерсть з нього легко видаляється за допомогою спеціальної щітки або пилососа.

виглядає елегантно, створює затишну атмосферу та, водночас, є міцним і практичним. Шерсть з нього легко видаляється за допомогою спеціальної щітки або пилососа. Штучна замша також має високу стійкість до подряпин і не вбирає вологу, що робить її довговічною.

також має високу стійкість до подряпин і не вбирає вологу, що робить її довговічною. Флок - ще один чудовий вибір, оскільки він не має петельок, за які кігті можуть зачепитися, а його міцність дозволяє уникнути ушкоджень.

- ще один чудовий вибір, оскільки він не має петельок, за які кігті можуть зачепитися, а його міцність дозволяє уникнути ушкоджень. Рогожка має щільну текстуру, що робить її стійкою до кігтів і зубів.

Не кожні меблі витримають активних домашних тварин (фото: Freepik.com)

Як доглядати за меблями з урахуванням домашніх тварин

Правильний догляд за меблями допоможе зберегти їхній гарний вигляд і продовжити термін експлуатації.

Перш за все, якщо у вас є домашній улюбленець, варто використовувати антистатик для меблів. Це не зменшить кількість шерсті, але запобігатиме її накопиченню, роблячи прибирання легшим.

Обов’язково слід мати під рукою липкий валик, який дозволяє швидко знімати шерсть із поверхонь. Деякі оббивки вимагають особливого підходу до чищення, щоб уникнути пошкоджень і зберегти свою текстуру.

Штучну замшу слід чистити лише спеціальною щіткою, оскільки грубі інструменти можуть пошкодити структуру матеріалу. Велюр і флок краще протирати мікрофібровою серветкою, змоченою в мильному розчині, рухаючись у напрямку ворсу.

Рогожку можна очищати за допомогою губки з мильною піною, після чого промокати сухою серветкою. Важливо перед чищенням будь-якої тканини видаляти пил, щоб бруд не втирався в поверхню.

Один із найзручніших способів захистити меблі - використовувати знімні чохли. Вони легко перуться, що допомагає підтримувати чистоту в домі навіть із найволохатішими улюбленцями.

Якщо чохол зіпсується, його можна без проблем замінити, що значно дешевше, ніж перетяжка всього дивана. До того ж, зміна чохлів - чудова можливість оновити інтер’єр і внести нові кольорові акценти. Отже, навіть якщо у вашому домі живе тварина, це не привід відмовлятися від гарних і зручних меблів.

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