Когти, зубы, шерсть: как защитить мебель от домашних любимцев

Домашние питомцы есть почти в каждом доме. Однако у всех животных есть одна общая особенность, которая не радует их владельцев - они могут портить мебель.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает способы защиты мебели от повреждений и загрязнений.
Если у вас дома живет активный домашний любимец, стоит тщательно подходить к выбору мебели. Достаточно знать несколько критериев, которые помогут вам избежать повреждений и упростят уход.
Существуют специальные виды обивки, обладающие высокой износостойкостью и не притягивающие внимание животных. Также следует обратить внимание на дизайн мебели: минималистичные модели без лишних декоративных элементов лучше подходят для дома, где есть собака или кошка.
Стоит избегать мебели с деревянными вставками, поскольку они становятся идеальным "грызунцом" для четвероногих. Металлические ножки - отличное решение, которое сделает диван менее привлекательным для животных.
Дополнительно рекомендуется использовать специальные накидки или защитные чехлы, которые можно легко снимать и стирать. Важно также уделять внимание воспитанию любимца, чтобы он понимал, что мебель - не игрушка.
Одними из лучших материалов для мебели в доме с животными являются велюр, искусственная замша, флок и рогожка.
Правильный уход за мебелью поможет сохранить ее красивый вид и продлить срок эксплуатации.
Прежде всего, если у вас есть домашний любимец, стоит использовать антистатик для мебели. Это не уменьшит количество шерсти, но предотвратит ее накопление, делая уборку более легкой.
Обязательно следует иметь под рукой липкий валик, который позволяет быстро снимать шерсть с поверхностей. Некоторые обивки требуют особого подхода к чистке, чтобы избежать повреждений и сохранить свою текстуру.
Искусственную замшу следует чистить только специальной щеткой, поскольку грубые инструменты могут повредить структуру материала. Велюр и флок лучше протирать микрофибровой салфеткой, смоченной в мыльном растворе, двигаясь по направлению ворса.
Рогожку можно очищать с помощью губки с мыльной пеной, после чего промокать сухой салфеткой. Важно перед чисткой любой ткани удалять пыль, чтобы грязь не втиралась в поверхность.
Один из самых удобных способов защитить мебель - использовать съемные чехлы. Они легко стираются, что помогает поддерживать чистоту в доме даже с самыми волосатыми питомцами.
Если чехол испортится, его можно без проблем заменить, что значительно дешевле, чем перетяжка всего дивана. К тому же, смена чехлов - отличная возможность обновить интерьер и внести новые цветовые акценты. Так что даже если в вашем доме живет животное, это не повод отказываться от красивой и удобной мебели.
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При написании материала использовались следующие источники: издания DIY Joy, Southern Living, Good Housekeeping.