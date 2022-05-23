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Киевстар отменил для украинцев роуминговые тарифы в 16 странах: как подключить

Киевстар расширил предоставление внутренних тарифов в роуминге (GattyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Мобильный оператор Киевстар заявил, что абоненты могут общаться по своим "домашним" тарифам в 16 странах.

Об этом говорится в сообщении компании.

В каких странах действует

Всего в список входит 16 стран, где абоненты могут пользоваться мобильной связью и интернетом по тарифам, как в Украине. Среди них: Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва, Чехия, Франция, Испания, Австрия, Болгария, Нидерланды, Латвия и Эстония.

Киевстар также увеличивает перечень тарифных планов, для которых действуют новые условия.

У контрактных и бизнес-клиентов оператора по-прежнему они работают почти во всех тарифах. А для абонентов подписки будут доступны не только в тарифах "Твой" и "Все вместе", а еще и в части предложений 2019-2020 годов. С их полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Какие условия будут действовать за рубежом

Подписка: абонент сможет пользоваться гигабайтами, минутами и SMS, которые входят в тариф. Также будет предоставляться безлимит на входящие звонки

"Например, у вас тариф Твой Старт за 135 грн/4 недели. По стандартным условиям вам дается 5 ГБ, 100 мин на другие мобильные по Украине и еще в 10 стран и безлимит на Киевстар", - говорится в сообщении.

По временным условиям роуминга абонент сможет использовать свой пакет услуг на интернет в роуминге, минуты на украинские номера и по стране пребывания, а также безлимит на все входящие и на Киевстар.

Исходящие SMS и звонки в другие страны - по стандартной стоимости в роуминге

Как подключить

В компании сообщают, что роуминг как дома начинает действовать автоматически.

Также важно, если у вас уже подключен любой роуминговый пакет, сначала дождитесь завершения срока действия или отключите его.

Сколько это стоит

Эта услуга бесплатна.

Ранее мы сообщали, как отслеживать информацию о событиях в Украине, если нет интернета.

Также мы писали, тариф Киевстар, Vodafone и lifecell выбрать, когда нет денег.

Кроме того, читайте, что делать, если не работает Киевстар, Vodafone или lifecell.

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Киевстар