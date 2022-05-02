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Какой тариф Киевстар, Vodafone и lifecell выбрать, когда нет денег: сравнение цен

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 14:57
Какой тариф Киевстар, Vodafone и lifecell выбрать, когда нет денег: сравнение цен Фото: Какие тарифы предлагают операторы украинцам (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны экономия денег очень актуальна. Но потребность оставаться на связи с родственниками - основная.

Какие выгодные тарифы трех основных мобильных операторов в Украине "Киевстар", Vodafone и Lifecell можно выбрать для себя или для родителей, что предлагают абонентам компании - читайте в материале ниже.

Мы сравнили условия тарифных планов наиболее лояльных предложений и среднего ценового диапазона с полноценным "функционалом" украинских операторов.

Тарифы"Киевстар"

Оператор сейчас убрал свои основные популярные тарифы и теперь самый дешевый у него стартует от 135 гривен в месяц. Он называется "Твой старт". За эту плату вы получите 5 ГБ интернета, безлимитные звонки в сети и 100 минут звонков на другие операторы и заграницу.

Также Киевстар предлагает месячные тарифы на 150, 175, 250 гривен.

Lifecell

У этого оператора самый дешевый тариф называется "просто Лайф" и стоит он 70 гривен в месяц. За и деньги вы получите 5 ГБ интернета, 100 СМС и 250 минут на все мобильные номера. Также предлагаются тарифы за 100, 150 и 225 гривен.

Vodafone

Здесь тарифы на месяц стартуют от 125 гривен. За эти деньги будете иметь 10 ГБ интернета, безлим на звонки в сети, 50 SMS, 150 минут звонков на другие сети и 50 минут на разговоры с зарубежными странами. Также Vodafone предлагает тарифы за 180 и 260 гривен в месяц.

Читайте также, сколько украинцы будут платить за коммуналку в мае 2022.

Мы сообщали, что будет с ценой на газ и коммуналкой во время войны.

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