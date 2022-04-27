Что делать, если не работает Киевстар, Vodafone или lifecell: подробная инструкция

На днях у абонентов Киевстар в разных областях Украины пропала мобильная связь . С подобной ситуацией сталкиваются время от времени клиенты в том числе Vodafone или lifecell.

Что же делать, если пропала мобильная связь, не работает национальный роуминг и постоянные перебои в сетях разных операторов? Об этом читайте в нашем материале ниже.

Что делать, когда не работает сеть вашего оператора

Специалисты Госспецсвязи и НКЭК подготовили инструкцию для украинцев о том, что делать, когда не работает сеть вашего оператора, и национальный роуминг, или же нет ни одной сети операторов.

Эти советы пригодятся владельцам телефонов на операционных системах Android и iOS в разных уголках страны.

Инструкция на случай, если пропала мобильная связь (cip.gov.ua)

Сохраните эти советы себе на мобильные устройства. Так они будут доступны вам в любой момент, независимо от наличия покрытия.

Также распространяйте их в своих социальных сетях и делитесь с друзьями, ведь благодаря этому больше украинцев смогут прочитать их и будут знать, что делать в случае проблем со связью Vodafone, Киевстар, lifecell или других операторов, доступных в Украине.