Что делать, если не работает Киевстар, Vodafone или lifecell: подробная инструкция
На днях у абонентов Киевстар в разных областях Украины пропала мобильная связь. С подобной ситуацией сталкиваются время от времени клиенты в том числе Vodafone или lifecell.
Что же делать, если пропала мобильная связь, не работает национальный роуминг и постоянные перебои в сетях разных операторов? Об этом читайте в нашем материале ниже.
Что делать, когда не работает сеть вашего оператора
Специалисты Госспецсвязи и НКЭК подготовили инструкцию для украинцев о том, что делать, когда не работает сеть вашего оператора, и национальный роуминг, или же нет ни одной сети операторов.
Эти советы пригодятся владельцам телефонов на операционных системах Android и iOS в разных уголках страны.
Инструкция на случай, если пропала мобильная связь (cip.gov.ua)
Сохраните эти советы себе на мобильные устройства. Так они будут доступны вам в любой момент, независимо от наличия покрытия.
Также распространяйте их в своих социальных сетях и делитесь с друзьями, ведь благодаря этому больше украинцев смогут прочитать их и будут знать, что делать в случае проблем со связью Vodafone, Киевстар, lifecell или других операторов, доступных в Украине.
К слову, на днях стало известно, что Киевстар навсегда отключает украинцев от популярной услуги.
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