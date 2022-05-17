Как отслеживать информацию о событиях в Украине, если нет интернета: подробная инструкция
Во время войны могут возникнуть проблемы с мобильной сетью и интернетом. Поэтому стоит знать, что делать, чтобы оставаться на связи с родными и быть в курсе событий в Украине.
Об этом сообщает Госспецсвязи.
Что делать, если пропала мобильная связь
Если у вас пропал интернет и мобильная связь, вам необходимо найти места, которые имеют стационарную телефонную связь:
- отделение почты;
- здания органов местного самоуправления;
- отделение полиции;
- пожарно-спасательные части;
- станции скорой медицинской помощи;
- представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ).
Отмечается, если ваш город находится в оккупации, то эти объекты могут быть заняты противником. Посещать эти места может быть опасно для жизни.
Чтобы отслеживать информацию о ситуации в регионе, эвакуации и гуманитарных коридорах, слушайте радио и телевидения.
Однако, если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, то нужно:
- смотреть украинское вещание на раскодированном спутнике с помощью спутниковой антенны и телевизора со спутниковым ресивером;
- слушайте радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников.
Также украинские каналы можно найти на открытом спутнике. Сигнал принимается спутниковым приемником или телевизором со встроенным приемником:
- спутник: Hotbird 13;
- частота: 11219 МГц;
- поляризация: H (горизонтальная);
- символьная скорость: 29900;
- коррекция ошибок: FEC 3/5.
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