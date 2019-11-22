На киевском вокзале плитка разбила человеку голову (видео)

На железнодорожном вокзале в Киеве мужчине упала плитка на голову
На киевском Центральном железнодорожном вокзале на мужчину упала плитка и разбила ему голову. Человек ждал в это время свой поезд. Место ЧП быстро оградили, а кровь с пола пытались быстро вытереть работники вокзала. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
"На Центральном железнодорожном вокзале Киева отпала плитка. Все бы ничего, но она упала на мужчину, который ожидал поезд. Мужчине разбило голову. Место огородили, а кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала", - сказано в сообщении.
В Киеве на человека упала плитка (Киев Оперативный)
Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях и отметили, что ехать поездом уже становится небезопасно.