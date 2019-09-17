В Харькове мужчину убило током в подстанции

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Электрика смертельно ударило током во время ремонтных работ

В Холодногорском районе Харькова мужчину убило электрическим током в помещении подстанции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел во время ремонтных работ в Холодногорском районе. По данным полиции, во время работы в помещении подстанции по улице Полтавский шлях 63-летнего электрика смертельно поразило током.

"Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений о правонарушениях Холодногорского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские правоохранители раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного, совершенное в 2016 году. Кроме того, сегодня были задержаны участники преступной группировки, которая причастна к его заказному убийству.

Ранее также сообщалось, что в Харькове ночью девушка на Audi TT сбила на тротуаре четверых человек. Инцидент произошел на улице Сумской, пострадавших с различными травмами доставили в больницу.