Опасные игры: в Киеве любовник убил женщину во время близости

В Киеве мужчина убил женщину во время близости (коллаж РБК-Украина)

Киевлянин убил свою любовницу во время удовлетворения половой страсти

В Киеве мужчина убил свою любовницу током во время близости. Во время интимных отношений женщина предложила применить к ней электрический ток с целью удовлетворения половой страсти. Это привело к смерти по неосторожности. После этого, боясь разоблачения совершенного преступления, он проводом задушил ее дочь. Об этом стало известно из соответствующего приговора Шевченковского райсуда Киева.

Как сообщается, мужчина работал водителем маршрутки. В течение длительного промежутка времени мужчина находился с умершей в близких отношениях. В марте 2015 года во время интимных отношений женщина предложила применить к ней электрический ток с целью удовлетворения половой страсти. Обвиняемый закрепил провода на запястьях женщины и подключил к сети. Из-за удара током она погибла.

После случившегося, мужчина испугался, что дочь умершей может разоблачить его в причастности к смерти женщины. Он пошел в комнату к дочери погибшей, накинул ей на шею провод и задушил. После убийств он решил изъять у умершей паспорт.

В суде обвиняемый не признавал свою вину. Он рассказал, что знал женщину около 20 лет. Потом она уехала в Турцию, и их общение оборвалось, но после возвращения в Николаев он снова начал с ней общаться в 2010 году. Также он был знаком и с ее дочерью. Позже женщина уехала жить в Киев к своей дочери.

Обвиняемый проживал в Николаеве с женой и малолетней дочерью, которые не знали о его отношениях на стороне. При этом он отмечал, что собирался сделать своей любовнице предложение и обсуждал это с ее дочерью. О дне, когда произошло преступление, обвиняемый рассказал, что около 21:00 женщина сообщила ему о необходимости встречи с клиентами по работе, поэтому он уехал на вокзал и последний раз якобы видел погибших еще живыми. По его словам, на следующий день он утром вернулся в Николаев.

Кроме того, ему инкриминировали кражу у убитых ноутбука и денег, но обвиняемый это также отрицал. При этом он уверял, что сотрудники полиции применяли к нему спецсредства и угрозы, чтобы он признавался в преступлении.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 ("Убийство по неосторожности"), части 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") и части 3 статьи 357 ("Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение") УК Украины. За это ему назначили итоговое наказание в виде 15 лет лишения свободы. Благодаря применения нормы так называемого "закона Савченко", обвиняемый отбыл часть наказания. Он находился под стражей с 31 марта 2015 года и до вступления приговора в силу как один день за два. Таким образом он уже "отсидел" более девяти лет от назначенного срока.

Напомним, что ранее в Харькове мужчину убило током в подстанции.