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В киевском супермаркете охранники жестоко избили мужчину (видео)

Новости » Жизнь   

Охрана магазина жестоко наказала мужчину, который хотел украсть бутылку рома

В Киеве в супермаркете охранники сами наказали вора до приезда полиции. Охрана супермаркета "Фора" применила физическую силу в отношении мужчины, который хотел украсть бутылку рома. Видео с избиением опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook. В ролике видно, как сотрудники охранной фирмы наносят удары в лицо вору, сам он лежит в это время на полу.

Инцидент произошел недалеко от метро "Лукьяновская".

"Возле станции метро "Лукьяновская" в "Форе" орлы из Охранной компании Венбест избили мужчину, который похитил ром. Разве им можно так делать?" - подписали видео на странице.

Видео: в Киеве охранники жестоко избили вора (Facebook/Киев Оперативный)

Ролик с избиением вызвал большой резонанс в сети и украинцы по-разному на него отреагировали. Одни считают, что охранники поступили правильно и "мало дали" вору. Другие уверены, что в этом должна разбираться полиция.

  • Охрана респект. Молодцы. Мало дали.
  • А я знаю еще такую историю. Пенсионер инвалид скушал в ТЦ конфетку. Его охраники побили, сильно побили. Но милицию никто не вызывал, так отпустили.Через несколько часов он умер, сердце остановилось.Он жил с женой,выпивали, но вели себя тихо. Никто ничего не расследовал, жена через пару дней съехала с квартиры.
  • Ну во-первых, видео не полное. Судя по реплике, воришка сам первый начал. Удары охрана наносит аккуратно, не в жизненно важные органы, но с хорошим воспитательным эффектом. Ну, в общем, я за охрану.
  • Охранники заработали себе статью!
  • Заявление в порядке 214 УПК, снятие побоев, и привет охранникам.
  • Охранник видимо обиженный на донецких. Бедному покоя не дают. Спит и видит сны о донецких.

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