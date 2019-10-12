В киевском супермаркете охранники жестоко избили мужчину (видео)

В Киеве в супермаркете охранники сами наказали вора до приезда полиции. Охрана супермаркета "Фора" применила физическую силу в отношении мужчины, который хотел украсть бутылку рома. Видео с избиением опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook. В ролике видно, как сотрудники охранной фирмы наносят удары в лицо вору, сам он лежит в это время на полу.

Инцидент произошел недалеко от метро "Лукьяновская".

"Возле станции метро "Лукьяновская" в "Форе" орлы из Охранной компании Венбест избили мужчину, который похитил ром. Разве им можно так делать?" - подписали видео на странице.

Видео: в Киеве охранники жестоко избили вора (Facebook/Киев Оперативный)

Ролик с избиением вызвал большой резонанс в сети и украинцы по-разному на него отреагировали. Одни считают, что охранники поступили правильно и "мало дали" вору. Другие уверены, что в этом должна разбираться полиция.