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Наглого вора из маршрутки поймали прохожие: фото и детали ЧП в Киеве

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 13:45
Наглого вора из маршрутки поймали прохожие: фото и детали ЧП в Киеве
В Киеве вора из маршрутки поймали прохожие (коллаж: РБК-Украина)

Вор в киевской маршрутке почти поживился крупной суммой и телефоном

В Киеве прохожие задержали наглого вора, который орудовал в одной из столичных маршруток.

Происшествие случилось в Днепровском районе на улице Ивана Сергиенко, сообщает столичная Национальная полиция.

Злоумышленник, чтобы отвлечь внимание намеченной жертвы ограбления, уступил ей место. Воспользовавшись суматохой с пересаживанием, он вытянул из ее сумки тедефон и кошелек.

Наглого вора из маршрутки поймали прохожие: фото и детали ЧП в Киеве

В Киеве вора из маршрутки поймали прохожие (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Женщина заметила пропажу и забила тревогу, вор выскочил на ближайшей остановке и пытался скрыться.

Но крики потерпевшей услышали случайные прохожие, которые догнали вора, задержали и вызвали полицию.

Потерпевшей вернули телефон и кошелек, в котором было около двух тысяч гривен. Горе-воришкой оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за кражи. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Наглого вора из маршрутки поймали прохожие: фото и детали ЧП в Киеве

В Киеве вора из маршрутки поймали прохожие (фото: kyiv.npu.gov.ua)

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