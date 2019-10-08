Наглого вора из маршрутки поймали прохожие: фото и детали ЧП в Киеве

В Киеве вора из маршрутки поймали прохожие (коллаж: РБК-Украина)

Вор в киевской маршрутке почти поживился крупной суммой и телефоном

В Киеве прохожие задержали наглого вора, который орудовал в одной из столичных маршруток.

Происшествие случилось в Днепровском районе на улице Ивана Сергиенко, сообщает столичная Национальная полиция.

Злоумышленник, чтобы отвлечь внимание намеченной жертвы ограбления, уступил ей место. Воспользовавшись суматохой с пересаживанием, он вытянул из ее сумки тедефон и кошелек.

В Киеве вора из маршрутки поймали прохожие (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Женщина заметила пропажу и забила тревогу, вор выскочил на ближайшей остановке и пытался скрыться.

Но крики потерпевшей услышали случайные прохожие, которые догнали вора, задержали и вызвали полицию.

Потерпевшей вернули телефон и кошелек, в котором было около двух тысяч гривен. Горе-воришкой оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за кражи. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Киеве вора из маршрутки поймали прохожие (фото: kyiv.npu.gov.ua)