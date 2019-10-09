В Киеве над вором в троллейбусе учинили самосуд: людям просто надоело

В Киеве проучили карманника (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве люди решили сами проучить наглого вора-карманника

В Киеве карманник в троллейбусе попытался украсть у человека мобильный телефон, но его остановили. Люди не выдержали такой наглости и проучили вора, применив к нему физическую силу. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Вы знаете, а может быть, людям уже просто надоело видеть одни и те же рожи, которые воруют их вещи. На этот раз он похитил мобильный телефон в троллейбусе и немного не на тех нарвался. Люди решили немного проучить его, а потом уже вызвать полицию. Потому что все равно потом выпустят, как полиция, так суд, а так хоть какое-то упоминание будет", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел на площади Валерия Марченко. Отметим, что мужчина, который украл телефон, ромской национальности.

Видео: в Киеве вор украл телефон и его наказали (Facebook/Киев Оперативный)

Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях. В основном люди одобряют действия киевлян с ромом.

Прекрасно. Наконец- то. Это отлично. Знакомые лица. Люди. Запоминайте. И бутьте бдительны. Работать не хотят. А жить хотят. И плодится как кролики.

Я против насилия, но им бы ломала пальцы. Ведь для них ничего святого нет. Украсть у бабушки, студента или ребенка.

Бородач киевский. У нас так тоже недавно разбирались, полицию не вызывали. Толку от них. Раньше хоть в РОВД отвезут, а сейчас попистят постоят и все.

Просто надо ломать руки и отпускать. Особенно пальцы дробить молотком или кирпичем и второй раз не попадется - не сможет больше воровать.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperat)