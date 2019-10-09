В Киеве жители жестко наказали пьяную воровку (видео)

В Киеве люди наказали воровку (Коллаж РБК-Украина)

Жители столицы сами решили проучить женщину, которая попыталась украсть товары в магазине

В Киеве жители решили сами устроить самосуд над наглой воровкой в магазине. Люди решили проучить нечестную женщину, которая, к тому же, была навеселе. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в супермаркете "Красный маркет", который находится на Троещине. В ролике показали, как женщину вытолкали из магазина, в карманах она прятала украденный товар. Помогали продавцам и покупатели, показывая, где воровка спрятала мелкие предметы. Отметим, что продавцы применили силу против воровки, они несколько раз ударили ее по голове и сразу после этого вытолкали на улицу.

Співробітники «Червоний маркет» на Фестивальному затримали п‘яну крадійку товару. Не очікуючи на поліцію, винесли покарання самостійно. Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 8 жовтня 2019 р.

В комментариях к видео пользователи сети отреагировали инцидент. Большинство украинцев согласилось с действиями продавцом и отметило, что надо было даже больше проучить не чистую на руку женщину.

Я не продавец, но за кражу товара в магазине сажал бы на 5 лет с обязанностью восполнить всю утрату за 1 год. Как этих продавцов, особенно в супермаркетах, они достали.

Иногда по другому людям не доходит, поддерживаю!

Ну, по закону она не имела права руки распускать. Нужно было вызывать полицию. Пускай они разбираются.

Скриншот комментариев (facebook.com/watch)