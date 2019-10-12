В київському супермаркеті охоронці жорстоко побили чоловіка (відео)

У Києві в супермаркеті охоронці самі покарали злодія до приїзду поліції. Охорона супермаркету "Фора" застосувала фізичну силу відносно чоловіка, який хотів вкрасти пляшку рому. Відео з побиттям опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook. У ролику видно, як співробітники охоронної фірми наносять удари в обличчя злодієві, сам він лежить на підлозі.

Інцидент стався недалеко від метро "Лук'янівська".

"Біля станції метро "Лук'янівська" в "Форі" орли з Охоронної компанії " Венбест побили чоловіка, який викрав ром. Хіба їм можна так робити?" - підписали відео на сторінці.

Відео: у Києві охоронці жорстоко побили злодія (Facebook/Київ Оперативний)

Ролик з побиттям спричинив великий резонанс в мережі і українці по-різному на нього відреагували. Одні вважають, що охоронці вчинили правильно і "мало дали" злодієві. Інші впевнені, що в цьому повинна розбиратися поліція.