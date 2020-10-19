В киевском парке женщина воровала цветы для перепродажи: фото изуродованной клумбы

Ночью в столичном парке "Киото" женщина выкапывала цветы с клумб и подвесных горшков. Она призналась, что хризантемы ей нужны для перепродажи.

Об этом сообщает "Муниципальная Варта" Киева на своей странице в Facebook, которая также опубликовала фото воровки.

Женщина воровала цветы (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

"Когда будете видеть изуродованную клумбу - вспомните эту женщину", - отметили в "Муниципальной Варте".

Женщина воровала цветы (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

Пользователи сети прокомментировали незаконные действия женщины.

Пока их не будут хорошо наказывать, они будут видеть смысл воровать. И оправданий не может быть. Нечего есть, иди улицы мети, иди судна выноси после больных, иди на выборах подработай, но не воруй;

Как ей не стыдно;

Кошмар! Что за народ!??? Ну почему нашим людям ничего нельзя сделать красивое!!!????? Обязательно надо что-то стырить, поломать... Может быть интересней жить в развалинах и г*вне по уши???

Вот такие и на кладбищах воруют, а потом перепродают;

Я сколько цветов сажала возле своего подъезда, чтобы было хорошо, и все вырывают, выкапывают, воруют вазоны с цветами;

Можно по-другому зарабатывать на хлеб, а не воровать.

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