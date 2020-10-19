У київському парку жінка крала квіти для перепродажу: фото знівеченої клумби

У Києві впіймали жінку, яка крала квіти
Вночі у столичному парку "Кіото" жінка викопувала квіти з клумб і підвісних горщиків. Вона зізналася, що хризантеми їй потрібні для перепродажу.
Про це повідомляє "Муніципальна Варта" Києва на своїй сторінці в Facebook, яка також опублікувала фото злодійки.
Жінка крала квіти (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
"Коли будете бачити знівечену клумбу - згадайте цю жінку", - зазначили у "Муніципальній Варті".
Жінка крала квіти (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
Користувачі мережі прокоментували незаконні дії жінки.
Нагадаємо, у Запоріжжі на Хортиці вандали зруйнували одну з кам'яних скульптур, що є історичною пам'яткою.
Раніше ми писали про те, що в Києві розгромили новий пішохідний міст ще до відкриття.