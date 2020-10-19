У київському парку жінка крала квіти для перепродажу: фото знівеченої клумби

Вночі у столичному парку "Кіото" жінка викопувала квіти з клумб і підвісних горщиків. Вона зізналася, що хризантеми їй потрібні для перепродажу.

Про це повідомляє "Муніципальна Варта" Києва на своїй сторінці в Facebook, яка також опублікувала фото злодійки.

Жінка крала квіти (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

"Коли будете бачити знівечену клумбу - згадайте цю жінку", - зазначили у "Муніципальній Варті".

Жінка крала квіти (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

Користувачі мережі прокоментували незаконні дії жінки.

Поки їх не добре карати, вони будуть бачити сенс красти. І виправдань не може бути. Нема чого їсти, йди вулиці мети, йди судна винось після хворих, йди на виборах підробляй, але не кради;

Як їй не соромно;

Кошмар! Що за народ!??? Ну чому нашим людям нічого не можна зробити красиве!!!????? Обов'язково треба щось стирити, поламати... Може бути цікавіше жити в руїнах і г*вна по вуха???

Ось такі і на кладовищах крадуть, а потім перепродують;

Я скільки квітів садила біля свого під'їзду, щоб було добре, і все виривають, викопують, крадуть вазони з квітами;

Можна по-іншому заробляти на хліб, а не красти.

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