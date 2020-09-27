В Киеве разгромили новый пешеходный мост еще до открытия (фото)

В Киеве на Отрадном разгромили новый пешеходный мост (коллаж: РБК-Украина)

Неизвестные разбили противоударное стекло на мосту еще до его открытия

В Киеве на новом пешеходном мосту, который еще не был сдан в эксплуатацию, заметили поломку. Так, неизвестные устроили погром на мосту, который расположен на Отрадном. Прохожие увидели уже только разбитые стекла. Фотографии нового моста, который уже нуждается в ремонте опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

По данным канала, на момент ЧП объект еще не был официально открыт.

"Мост находится на пересечении проспекта Любомира Гузара и улицы Василенко. В прошлом году старый мост полностью разобрали, а на его месте возвели новый, более современный - с крышей, лифтами и стеклянными панелями возле лестничных пролетов", - сказано в сообщении.

В Киеве на Отрадном разгромили новый пешеходный мост (фото: dtp.kiev.ua)

Стоит отметить, что это не первый случай, когда в Киеве неизвестные ломают новые мосты. В Киеве треснул новый мост, который был открыт одним днем ранее. На новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области изуродовали памятник зверски замученным евреям. Неизвестные нарисовали на монументе свастики и нецензурно подписали. Фото – в нашей статье.

Как мы ранее писали, в Сумах вандалы жестоко надругались над могилами бойцов АТО (фото, видео).