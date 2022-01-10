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В киевском парке снова заметили лису (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве в парке "Отрадный" местные жители снова заметили лису, которая спокойно прогуливалась по снегу и искала еду.

Видео с диким животным опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

"В парке "Отрадном" снова заметили лисичку", - говорится в сообщении.

Пользователи сети прокомментировали это и предостерегли от контакта с животным, которое может быть бешеным.

  • Лучше аккуратней, может быть бешеная;
  • Если подойдет к человеку, то точно нужно уходить от нее;
  • Какая прелесть, в снегу купается;
  • А может кушать хочет, вот и выходит. У меня такая есть знакомая, я ее сухим собачим кормом подкармливаю. Она сядет и ждет за кустами пока я насыплю и сяду в машину. Когда отъеду, она выходит кушать.

Откуда в парке лиса

Местные жители говорят, что уже не в первый раз видят животное в парке "Отрадный". Люди отмечают, что лиса очень ухожена и выглядит как домашнее животное.

Люди полагают, что она на самовыгуле, или, возможно, потерялась и ее ищут. Ведь лиса не агрессивна и спокойно подходит к людям.

В КП УЗН Оболонского района сообщили, что о лисе слышат впервые и очень удивлены. Хотя животное не агрессивное, людям советуют быть и осторожными с ним.

Напомним, в Киеве в центральном районе разгуливает волк. Животное увидели в ботаническом саду Гришка на Печерске.

Ранее лису заметили пассажиры харьковского метро.

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Киевживотное