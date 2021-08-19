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В харьковском метро заметили лису (видео)

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Харьков, Четверг 19 августа 2021 12:52
В харьковском метро заметили лису (видео) Коллаж РБК-Украина: в харьковском метро заметили лису
Автор: Роман Мирончук

В харьковском метро пассажиры заметили лису. Животное забежало на на станцию метро "Пролетарская" и спустилось в тоннель к рельсам. Работники метрополитена говорят, что раньше лису здесь не видели.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Харьков Life".

"Ничего необычного просто лиса на ст. м. "Пролетарская". Работники метро говорят, что видят ее впервые и почему-то запрещают снимать…" - говорится в сообщении.

Один из пользователей сети предположил, что это может быть домашний лис Патрик, который потерялся еще в сентябре прошлого года. Тогда было объявление, что лис не очень боится людей, но и не подходит слишком близко.

Вот что пишут другие люди.

  • Бедное животное, на столько голодное, что вышло к людям;
  • Ну метро режимный объект - могут запретить съемку;
  • Лиса прекрасно охотится на домашних котиков. Будьте бдительны! Коты и мыши - основной ее корм в городе. И она очень плодовита. Кучу всякой живности носит на себе и предрасположена к бешенству.

Напомним, в Киеве на Позняках заметили коз, которые паслись во дворах многоэтажек. Кроме того, одно из животных вылезло на крышу легкового автомобиля.

Мы также писали о том, что в Запорожье бездомный пес загрыз женщину. Собака прокусила артерию на ноге, пострадавшая потеряла очень много крови и умерла в карете "скорой помощи".

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Харьков метро
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