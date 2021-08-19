В харьковском метро заметили лису (видео)

В харьковском метро пассажиры заметили лису. Животное забежало на на станцию метро "Пролетарская" и спустилось в тоннель к рельсам. Работники метрополитена говорят, что раньше лису здесь не видели.

"Ничего необычного просто лиса на ст. м. "Пролетарская". Работники метро говорят, что видят ее впервые и почему-то запрещают снимать…" - говорится в сообщении.

Один из пользователей сети предположил, что это может быть домашний лис Патрик, который потерялся еще в сентябре прошлого года. Тогда было объявление, что лис не очень боится людей, но и не подходит слишком близко.

Вот что пишут другие люди.