У київському парку знову помітили лисицю (відео)

У Києві в парку "Відрадний" місцеві жителі знову помітили лисицю, яка спокійно прогулювалася по снігу і шукала їжу.
Відео з дикою твариною опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас".
"У парку "Відрадному" знову помітили лисичку", - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі прокоментували це і застерегли від контакту з твариною, яка може бути скаженою.
Місцеві жителі кажуть, що вже не в перший раз бачать тварину в парку "Відрадний". Люди зазначають, що лисиця дуже доглянута і виглядає як домашня тварина.
Люди вважають, що вона на самовигулі, або, можливо, загубилася і її шукають. Адже лисиця не агресивна і спокійно підходить до людей.
У КП УЗН Оболонського району повідомили, що про лисицю чують вперше і дуже здивовані. Хоча тварина не агресивна, людям радять бути і обережними з нею.
Нагадаємо, у Києві в центральному районі розгулює вовк. Тварину побачили в ботанічному саду Гришка на Печерську.
Раньше лисицю помітили пасажири харківського метро.