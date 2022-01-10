У київському парку знову помітили лисицю (відео)

"У парку "Відрадному" знову помітили лисичку", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі прокоментували це і застерегли від контакту з твариною, яка може бути скаженою.

Краще акуратніше, може бути скажена;

Якщо підійде до людини, то точно потрібно йти від неї;

Яка чарівність, в снігу купається;

А може їсти хоче, ось і виходить. У мене така є знайома, я її сухим собачим кормом підгодовую. Вона сяде і чекає за кущами поки я насиплю і сяду в машину. Коли від'їду, вона виходить їсти.

Звідки в парку лисиця

Місцеві жителі кажуть, що вже не в перший раз бачать тварину в парку "Відрадний". Люди зазначають, що лисиця дуже доглянута і виглядає як домашня тварина.

Люди вважають, що вона на самовигулі, або, можливо, загубилася і її шукають. Адже лисиця не агресивна і спокійно підходить до людей.

У КП УЗН Оболонського району повідомили, що про лисицю чують вперше і дуже здивовані. Хоча тварина не агресивна, людям радять бути і обережними з нею.