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У київському парку знову помітили лисицю (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Києві в парку "Відрадний" місцеві жителі знову помітили лисицю, яка спокійно прогулювалася по снігу і шукала їжу.

Відео з дикою твариною опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас".

"У парку "Відрадному" знову помітили лисичку", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі прокоментували це і застерегли від контакту з твариною, яка може бути скаженою.

  • Краще акуратніше, може бути скажена;
  • Якщо підійде до людини, то точно потрібно йти від неї;
  • Яка чарівність, в снігу купається;
  • А може їсти хоче, ось і виходить. У мене така є знайома, я її сухим собачим кормом підгодовую. Вона сяде і чекає за кущами поки я насиплю і сяду в машину. Коли від'їду, вона виходить їсти.

Звідки в парку лисиця

Місцеві жителі кажуть, що вже не в перший раз бачать тварину в парку "Відрадний". Люди зазначають, що лисиця дуже доглянута і виглядає як домашня тварина.

Люди вважають, що вона на самовигулі, або, можливо, загубилася і її шукають. Адже лисиця не агресивна і спокійно підходить до людей.

У КП УЗН Оболонського району повідомили, що про лисицю чують вперше і дуже здивовані. Хоча тварина не агресивна, людям радять бути і обережними з нею.

Нагадаємо, у Києві в центральному районі розгулює вовк. Тварину побачили в ботанічному саду Гришка на Печерську.

Раньше лисицю помітили пасажири харківського метро.

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