В центре Киева заметили волка: удержитесь от прогулок в этом районе
В Киеве в центральном районе разгуливает волк. Животное увидели в ботаническом саду Гришка на Печерске.
Видео с хищником опубликовали в Telegram-канале Типичного Киева.
"Неизвестно, что там себе планирует серый, поэтому будьте осторожны и воздержитесь от прогулок в этом районе.Природа настолько очистилась, что...", - подписал видео автор.
Смотрите на видео, как бродит волк в ботсаду.
А точно ли волк?
В комментариях жители столицы усомнились, что это волк. Они назвали животное обычной бродячей собакой.
- Это не волк. У них высокие Ноги... Обычная собака - бродяга..
- Волки другие... Высокие, туловище всегда длинное. Раскраска другая... Одинокие волки, если ходят по одиночку, всегда нападают. А тут собака аж перепугались. Да еще оборачивалась, думала что ее хоть покормили.
- Скоріше за все звичайна собака, вовки по своїй природі максимально уникають людей.
Для справки
Волки обычно ведут ночной образ жизни и стараются избегать людей. Эти животные - хищники. Обычно волки не нападают на людей, если их не провоцировать.
Поселившись вблизи населенных пунктов, серые волки нападают на домашних животных и собак. Особенно опасные они в охотничьих угодьях.
Серый волк (фото: activizm.net)
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