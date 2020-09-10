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В киевском парке пенсионерка приставала к детям и снимала одежду (фото)

Киев, Четверг 10 сентября 2020 19:01
В киевском парке пенсионерка приставала к детям и снимала одежду (фото)
В Киеве женщина оголялась перед детьми (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Неадекватную женщину увезли в психиатрическую больницу

В Киеве женщина в парке специально оголялась перед детьми, показывая свои интимные места. Неадекватная эксгибиционистка не реагировала на возмущение людей и требования прекратить подобные извращения.

Инцидент произошел в столичном парке "Троещина" в Деснянском районе. Об этом передали в Муниципальной охране на странице в Facebook.

Отдыхающие обратились за помощью к правоохранителям, чтобы утихомирить пожилую женщину, которая явно была не в себе, и обезопасить малышей от нее.

На вызов на место прибыл дежурный наряд охраны. На все замечания пенсионерка не реагировала и продолжала вести себя неподобающе. Женщину совершенно не волновало, какие возможные психологические травмы она способна нанести детям такими "представлениями".

Вскоре неадекватная дама просто напала на одного из работников "Муниципальной охраны".

Правоохранителям пришлось применить спецсредство, чтобы защититься и задержать извращенку.

После этого они вызвали специальную бригаду психиатрической больницы, которая забрала женщину для проведения обследования.

В киевском парке пенсионерка приставала к детям и снимала одежду (фото)В киевском парке пенсионерка приставала к детям и снимала одежду (фото)

В Киеве неадекватная женщина показывала детям в парке свои интимные места и нападала на людей (фото: facebook.com/munohorona)

Пользователи сети отмечают, что у женщины действительно проблемы с психикой и она опасна для окружающих, может даже кидаться камнями в людей.

  • Спасибо, что не забываете парки, там достаточно такого "добра", к сожалению...
  • Осенние обострения!
  • Не осенние!!! Она вообще с головой не дружит... Больная на голову, не соображает... Может камнями кидаться... Короче лучше обходить стороной, опасная она... И зачем замазывать лицо ее?! Пусть люди хотя бы знают в лицо.

Как сообщалось, недавно в Киеве мужчина приставал к ребенку в общественном туалете, пока мама ждала на улице.

Также мы писали о том, что в центре Николаева люди устроили самосуд над педофилом.

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