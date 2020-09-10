У київському парку пенсіонерка чіплялася до дітей та знімала одяг (фото)

Неадекватну жінку відвезли до психіатричної лікарні
У Києві жінка в парку спеціально оголювалася перед дітьми, показуючи свої інтимні місця. Неадекватна ексгібіціоністка не реагувала на обурення людей та вимоги припинити подібні збочення.
Інцидент стався в столичному парку "Троєщина" у Деснянському районі. Про це передали у Муніципальній охороні на сторінці в Facebook.
Відпочиваючі звернулися за допомогою до правоохоронців, щоб втихомирити жінку, яка явно була не в собі, і уберегти малюків від неї.
На виклик на місце прибув черговий наряд охорони. На всі зауваження пенсіонерка не реагувала і продовжувала поводитися неналежно. Жінку зовсім не хвилювало, які можливі психологічні травми вона здатна завдати дітям такими "виставами".
Незабаром неадекватна дама просто напала на одного з працівників "Муніципальної охорони".
Правоохоронцям довелося застосувати спецзасіб, щоб захиститися і затримати збоченку.
Після цього вони викликали спеціальну бригаду психіатричної лікарні, яка забрала жінку для проведення обстеження.
У Києві неадекватна жінка показувала дітям у парку свої інтимні місця і нападала на людей (фото: facebook.com/munohorona)
Користувачі мережі зазначають, що у жінки дійсно проблеми з психікою і вона небезпечна для оточуючих, може навіть кидатися камінням у людей.
Як повідомлялося, нещодавно у Києві чоловік чіплявся до дитини в громадському туалеті, поки мама чекала на вулиці.
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