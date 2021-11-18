На киевском мосту Патона демонтировали одну из колонн из-за угрозы обрушения

В Киеве на мосту Патона, где недавно зафиксировали на видео обрушение части конструкции, провели работы по демонтажу одной из архитектурных колонн переправы. Такая необходимость возникла ввиду ухудшения ее технического состояния, объяснил главный инженер "Киевавтодор" Владимир Харченко.
Об этом 18 ноября передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что речь идет о демонтаже колонны моста из въездной группы, что расположена на левом берегу столицы.
Такие работы провели 14 ноября, уточнили в "Киевавтодоре".
Харченко рассказал, что демонтировали колонну, имевшую наклон, в связи с чем "была угроза падения ее отдельных частей на проезжую часть моста".
"Все декоративные фрагменты колонны хранятся на предприятии", - добавил он.
По его словам, последнее обследование моста, введенного в эксплуатацию в 1953 году, провел "Украинский институт стальных конструкций имени В. М. Шимановского" в конце 2020-го.
15 сентября прошлого года, по распоряжению главы КГГА, были начаты работы по реставрации моста Патона, а закончить их должны до 31 декабря 2025-го.
Реставрационные работы моста включают:
Ранее мы писали, что в ходе масштабных работ по ремонту аварийного моста Патона его планируют переделать до неузнаваемости. Займется ремонтом коммунальное предприятие "Киевавтодор".