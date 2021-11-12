Мост Патона в Киеве сыпется прямо в Днепр: всплыло видео

В Киеве одно из главных сооружений через Днепр - мост Патона - разрушается на глазах. Недавно в сети появилось видео, на котором с моста в воду падают куски, а Виталий Кличко говорит, что "каждое утро молится", чтобы с ним все было в порядке.

Смотрите ниже в материале Styler - в каком состоянии самый старый столичный мост.

На кадрах видно, что из-за вибрации, создаваемой автомобилями, мост понемногу "уходит" в Днепр.

Видео: Мост Патона рушится (t.me/vartovi_kyiv)

В Киеве было 70 аварийных мостов еще совсем недавно

Виталий Кличко недавно в интервью Дмитрию Гордону заявил, что инфраструктура Киева - его головная боль.

"Каждое утро я молюсь, чтобы и с мостом Патона все было нормально. Потому что он находится в аварийном состоянии", - заявил Кличко.

Мэр добавил, что после того, как от Шулявского моста стали отпадать части фракций, он дал задание проверить состояние этих сооружений в столице. И был шокирован.

"70 мостов в Киеве находится в аварийном состоянии. За это время мы 30 уже сделали... Но можете себе представить, - это колоссальные деньги", - добавил градоначальник.

Мосту Патона в этом году стукнуло аж 68 лет, а строить его начали аж 81 год назад

Мост Патона - самый старый автомобильным мост в Киеве. Его строительство начато еще в 1940 году, но планам помешала война. А 5 ноября 1953-го на мосту открыли автомобильное движение.

Киевский моста стал первым в мире цельносварным мостом, хотя на время его строительства никто не верил в то, что сооружение длиною в 1543 метров не рухнет.

Позже мост стал одним из крупнейших в Европе, а в 1995 году Американская ассоциация сварки признала его уникальным в своем роде сооружением.

К слову, до 2004 года по мосту ходил трамвай.