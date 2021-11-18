RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На київському мосту Патона демонтували одну з колон через загрозу обвалення

Автор: Володимир Костирін

У Києві на мосту Патона, де нещодавно зафіксували на відео обвалення частини конструкції, провели роботи з демонтажу однієї з архітектурних колон переправи. Така необхідність виникла через погіршення її технічного стану, пояснив головний інженер "Київавтодор" Володимир Харченко.

Про це 18 листопада передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що мова йде про демонтаж колони моста з в'їзної групи, що розташована на лівому березі столиці.

Такі роботи провели 14 листопада, уточнили в "Київавтодорі".

Харченко розповів, що демонтували колону, що мала нахил, у зв'язку з чим "була загроза падіння її окремих частин на проїжджу частину моста".

"Всі декоративні фрагменти колони зберігаються на підприємстві", - додав він.

За його словами, останнє обстеження мосту, введеного в експлуатацію в 1953 році, провів "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського" наприкінці 2020-го.

15 вересня минулого року, за розпорядженням голови КМДА, були розпочаті роботи з реставрації мосту Патона, а закінчити їх повинні до 31 грудня 2025-го.

Реставраційні роботи моста включають:

  • ремонт мостового полотна, опор, з'єднань, сходів, пропілеїв та колон, оглядових прогонів та ін.
  • Планується розширення мосту до восьми смуг, обладнання велосипедних доріжок в обох напрямках, а також буде враховано можливість розміщення трамвайних шляхів.
  • Крім того, на мосту буде встановлено інформаційно-вимірювальні системи контролю стану об'єкта, зокрема автоматизовану систему вимірювання ваги транспортних засобів.

Раніше ми писали, що в ході масштабних робіт з ремонту аварійного моста Патона його планують переробити до невпізнання. Займеться ремонтом комунальне підприємство "Київавтодор".

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМіст Патона