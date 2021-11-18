На київському мосту Патона демонтували одну з колон через загрозу обвалення

Зазначається, що мова йде про демонтаж колони моста з в'їзної групи, що розташована на лівому березі столиці.

Такі роботи провели 14 листопада, уточнили в "Київавтодорі".

Харченко розповів, що демонтували колону, що мала нахил, у зв'язку з чим "була загроза падіння її окремих частин на проїжджу частину моста".

"Всі декоративні фрагменти колони зберігаються на підприємстві", - додав він.

За його словами, останнє обстеження мосту, введеного в експлуатацію в 1953 році, провів "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського" наприкінці 2020-го.

15 вересня минулого року, за розпорядженням голови КМДА, були розпочаті роботи з реставрації мосту Патона, а закінчити їх повинні до 31 грудня 2025-го.

Реставраційні роботи моста включають: