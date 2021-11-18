На киевском мосту Патона демонтировали одну из колонн из-за угрозы обрушения

В Киеве на мосту Патона, где недавно зафиксировали на видео обрушение части конструкции , провели работы по демонтажу одной из архитектурных колонн переправы. Такая необходимость возникла ввиду ухудшения ее технического состояния, объяснил главный инженер "Киевавтодор" Владимир Харченко.

Об этом 18 ноября передает " Интерфакс-Украина ".

Отмечается, что речь идет о демонтаже колонны моста из въездной группы, что расположена на левом берегу столицы.

Такие работы провели 14 ноября, уточнили в "Киевавтодоре".

Харченко рассказал, что демонтировали колонну, имевшую наклон, в связи с чем "была угроза падения ее отдельных частей на проезжую часть моста".

"Все декоративные фрагменты колонны хранятся на предприятии", - добавил он.

По его словам, последнее обследование моста, введенного в эксплуатацию в 1953 году, провел "Украинский институт стальных конструкций имени В. М. Шимановского" в конце 2020-го.

15 сентября прошлого года, по распоряжению главы КГГА, были начаты работы по реставрации моста Патона, а закончить их должны до 31 декабря 2025-го.

Реставрационные работы моста включают: