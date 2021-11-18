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На київському мосту Патона демонтували одну з колон через загрозу обвалення

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 18:09
На київському мосту Патона демонтували одну з колон через загрозу обвалення Фото: міст Патона в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві на мосту Патона, де нещодавно зафіксували на відео обвалення частини конструкції, провели роботи з демонтажу однієї з архітектурних колон переправи. Така необхідність виникла через погіршення її технічного стану, пояснив головний інженер "Київавтодор" Володимир Харченко.

Про це 18 листопада передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що мова йде про демонтаж колони моста з в'їзної групи, що розташована на лівому березі столиці.

Такі роботи провели 14 листопада, уточнили в "Київавтодорі".

Харченко розповів, що демонтували колону, що мала нахил, у зв'язку з чим "була загроза падіння її окремих частин на проїжджу частину моста".

"Всі декоративні фрагменти колони зберігаються на підприємстві", - додав він.

За його словами, останнє обстеження мосту, введеного в експлуатацію в 1953 році, провів "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського" наприкінці 2020-го.

15 вересня минулого року, за розпорядженням голови КМДА, були розпочаті роботи з реставрації мосту Патона, а закінчити їх повинні до 31 грудня 2025-го.

Реставраційні роботи моста включають:

  • ремонт мостового полотна, опор, з'єднань, сходів, пропілеїв та колон, оглядових прогонів та ін.
  • Планується розширення мосту до восьми смуг, обладнання велосипедних доріжок в обох напрямках, а також буде враховано можливість розміщення трамвайних шляхів.
  • Крім того, на мосту буде встановлено інформаційно-вимірювальні системи контролю стану об'єкта, зокрема автоматизовану систему вимірювання ваги транспортних засобів.

Раніше ми писали, що в ході масштабних робіт з ремонту аварійного моста Патона його планують переробити до невпізнання. Займеться ремонтом комунальне підприємство "Київавтодор".

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Київ Міст Патона
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