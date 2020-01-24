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У київському метро сталася НП: з'явилося тривожне повідомлення

STYLERЖиття    24.01.2020 - 18:26
У київському метро сталася НП: з'явилося тривожне повідомлення
У метро Києва сталася НП (фото: РБК-Україна)

У київському метрополітені не працюють п'ять станцій підземки

В метро Києва 24 січня сталася надзвичайна пригода. На момент 18.15 вечора в метрополітені закрили п'ять станцій столичної підземки. На вхід і вихід закриті "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Майдан Незалежності", "Театральна", "Палац спорту". Робота цих станцій припинена через повідомлення про мінування. Інформація з'явилася на офіційній сторінці київського метрополітену в Facebook.

"Увага! У зв'язку з анонімним дзвінком про замінування станцій правоохоронці проводять по черзі перевірку станцій "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота", "Театральна" з тимчасовим закриттям станцій", - сказано в повідомленні.

На даний момент служби проводять повну перевірку метрополітену на цих п'яти станціях.

Українці в соцмережах повідомляють, що на пересадку ці станції теж закриті.

Як ми раніше писали, біля станції метро "Харківська" у Києві люди помітили величезну кількість щурів. Цікаво, що гризуни бігають по сходах підземного переходу і абсолютно не бояться проходять пасажирів підземки.

До речі, раніше у метро Києва трапилася надзвичайна подія - дівчину затягло в ескалатор. Незважаючи на постійні попередження чергових по станції не сидіти на пересувних щаблях, дівчина вирішила не слухатися.

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