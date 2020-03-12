В киевском метро появится интернет: названы даты

В метро Киева появится интернет. По крайней мере, так обещают операторы. Запуск 4G оказался достаточно проблемным, а потому приходилось переносить его на неопределенный срок.

Отмечается, что интернет полностью покроет все станции метрополитена уже к началу 2021 года, а на конец марта был запланирован запуск 4G на станциях "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская" и "Оболонь", информирует "Сегодня".

"Академгородок" 5 марта стал первой станцией метро с 4G, что, как бы там ни было, говорит о выполнении обещаний. Кроме того, уже согласованы основные технические аспекты с метрополитеном, а в страну завезено необходимое оборудование.

"Но у нас нет законного основания для начала выполнения монтажных работ. Из-за отсутствия соответствующего решения Киеврады по оплате доступа к объектам коммунальной собственности, запуск 4G в метро по предварительно согласованному плану оказался под угрозой. И операторы не могут давать гарантии и прогнозы относительно сроков реализации проекта в силу обстоятельств, которые от нас не зависят", - отмечают в пресс-службе lifecell.