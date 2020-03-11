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Киев на карантине: полный список закрытых заведений и отмененных событий

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 14:24
Киев на карантине: полный список закрытых заведений и отмененных событий
В Киеве введут карантин из-за коронавирус (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, какие заведения закроют и отменят ли концерты в Киеве во время карантина из-за коронавируса

Киев закроют на карантин с 12 марта 2020 года из-за коронавируса в Украине. Таким образом столичная власть хочет обезопасить жителей города от COVID-19. И это несмотря на то, что в стране на сегодня зафиксирован только один случай заражения опасным вирусом. И то за 500 км от столицы - в Черновцах.

Но, как бы там не было, с четверга в Киеве закроются на карантин сотни заведений и будет отменено десятки массовых развлекательных мероприятий.

Из-за карантина в Киеве:

  • ограничивается образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садиках, художественных, спортивных школах и т. д.;
  • ограничивается проведение концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий;
  • ограничивается работа ТРЦ и развлекательных зон в шопинг-молах;
  • будет усилен санитарный мониторинг в торговых центрах

Родителям ученикам киевских школ в Viber уже поступают сообщения о том, что образовательные учреждения будут закрыты до конца месяца.

"Уважаемые родители! В связи с усилением санитарно-гигиенического режима в учреждениях образования города Киева с 12.03.2020 года по 27.03.2020 года на карантин закрываются учебные заведения всех типов и форм собственности. Для учащихся 1-11 классов будет организовано дистанционное обучение на сайте школы", - говорится в одном из сообщений, которое пришло журналистке Styler.

Киев на карантине: полный список закрытых заведений и отмененных событий

Скриншот

Также переносятся различные спортивные соревнования. Правда, тренировки проводятся по расписанию.

Киев на карантине: полный список закрытых заведений и отмененных событий

Скриншот

Концерты и кино в Киеве во время карантина

С 12 марта могут отменить или перенести ряд концертов. В частности, под угрозой оказались выступление белорусского певца Тимы Белорусских во Дворце спорта, сразу два концерта "Вечерний Квартал" в Национальном дворце искусств Украина и много других мероприятий, на которые тысячи людей уже купили билеты.

"Верховную Раду, видимо, на карантин не закроют. А вот прекращение концертов "95 квартала" - это же могут как покушение на основы государственности расценить..." - шутит политолог Евгений Магда в своем Twitter-аккаунте.

Правда, организаторы и представители концертных площадок говорят, что никаких распоряжений или рекомендаций от киевской власти им не поступало.

"Пока что ничего не понятно", - рассказали нам в пресс-службе одного клуба.

Также представители различных кинотеатров подтвердили, что "скорее всего, кинопоказы будут отменены". Правда, опять же, официальных рекомендаций они не получали.

Заметим, что сегодня уже стало известно об отмене знаменитого фестиваля в Киеве из коронавируса.

Футбольные матчи в Киеве зрители могут не увидеть

На март в столице запланирован ряд матчей в рамках футбольной Премьер-лиги. В частности, при участии киевского "Динамо". Вряд ли игры будут отменены, но, скорее всего, они пройдут при пустых трибунах.

Добавим, что ФИФА рекомендует футболистам не "ручкаться" перед играми, чтобы не подцепить коронавирус.

Кто компенсирует убытки?

Если вы приобрели билеты на мероприятие, но его отменили, необходимо, в первую очередь, обратиться к его организаторам. Они обязаны компенсировать средства, или предложить другие билеты на данное мероприятие, которое состоится в другую дату, если она уже определена, говорит адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Никулеско.

В свою очередь самим организаторам компенсировать затраты, которые они понесли при подготовке к отмененного мероприятия, осуществить труднее.

"Здесь все зависит от условий договоров этих организаторов с владельцами площадок, где должны быть проведены мероприятия, с исполнителями и другими лицами. Организаторам необходимо будет доказывать, что соответствующее мероприятие отменено в связи с обстоятельствами непреодолимой силы и вспышка COVID-19 входит в их перечень. Владельцы развлекательных заведений на период возможного карантина должны быть готовы к снижению своих доходов, которые, к сожалению, компенсировать от официальных государственных органов и за счет бюджета будет не возможно", - пояснил Никулеско.

Паники нет

Паники из-за закрытия Киева на карантин нет абсолютно. Более того, жители города относятся к решению Виталия Кличко с юмором.

"В Киеве карантин и я очень надеюсь, что также закроют метро, запретят общественный транспорт, отменят очереди в магазинах и я не буду ходить на работу, а покупать любимую еду и сидеть дома смотреть сериальчики", - написал один юзер.

Напомним, что на днях врачи назвали приблизительные сроки, когда в Украине может вспыхнуть коронавирус.

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