У київському метро з'явиться інтернет: названі дати

Інтернет повністю покриє всі станції метрополітену Києва
В метро Києва з'явиться інтернет. Принаймні, так обіцяють оператори. Запуск 4G виявився досить проблемним, а тому доводилося переносити його на невизначений термін.
Зазначається, що інтернет повністю покриє всі станції метрополітену вже до початку 2021 року, а на кінець березня був запланований запуск 4G на станціях "Житомирська", "Святошин", "Сирець", "Дорогожичі", "Героїв Дніпра", "Мінська" і "Оболонь", інформує "Сьогодні".
"Академмістечко" 5 березня став першою станцією метро з 4G, що, як би там не було, говорить про виконання обіцянок. Крім того, вже узгоджені основні технічні аспекти з метрополітеном, а в країну завезено необхідне обладнання.
"Але у нас немає законної підстави для початку виконання монтажних робіт. Через відсутність відповідного рішення Київради по оплаті доступу до об'єктів комунальної власності, запуск 4G в метро за попередньо узгодженим планом опинився під загрозою. І оператори не можуть надавати гарантії та прогнози щодо термінів реалізації проекту в силу обставин, які від нас не залежать", - зазначають у прес-службі lifecell.
Прес-секретар столичного метрополітену Наталка Макогон у свою чергу зазначила, що зараз вони співпрацюють з операторами в робочому режимі та надають їм повне сприяння.
"З боку метро - повне сприяння, зараз оператори проводять роботи і тільки вони зможуть сказати, коли у них все буде готово. Орієнтовно - березень-квітень", - сказала Макогон.
Нагадаємо, в лютому Київстар, Vodafone України і lifecell отримали 4G ліцензії у низьких діапазонах без тендеру. Рішення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, прийняла після указу президента та постанов уряду.