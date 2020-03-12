У київському метро з'явиться інтернет: названі дати

В метро Києва з'явиться інтернет. Принаймні, так обіцяють оператори. Запуск 4G виявився досить проблемним, а тому доводилося переносити його на невизначений термін.

Зазначається, що інтернет повністю покриє всі станції метрополітену вже до початку 2021 року, а на кінець березня був запланований запуск 4G на станціях "Житомирська", "Святошин", "Сирець", "Дорогожичі", "Героїв Дніпра", "Мінська" і "Оболонь", інформує "Сьогодні".

"Академмістечко" 5 березня став першою станцією метро з 4G, що, як би там не було, говорить про виконання обіцянок. Крім того, вже узгоджені основні технічні аспекти з метрополітеном, а в країну завезено необхідне обладнання.

"Але у нас немає законної підстави для початку виконання монтажних робіт. Через відсутність відповідного рішення Київради по оплаті доступу до об'єктів комунальної власності, запуск 4G в метро за попередньо узгодженим планом опинився під загрозою. І оператори не можуть надавати гарантії та прогнози щодо термінів реалізації проекту в силу обставин, які від нас не залежать", - зазначають у прес-службі lifecell.