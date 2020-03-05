В Киеве на первой станции метро запустили 4G

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

"Академгородок" стал первой станцией метро с 4G

В Киеве с 5 марта на станции метро "Академгородок" три мобильных оператора начали предоставлять услуги 4G связи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление операторов Киевстар, Vodafone Украины и lifecell.

Сообщается, что это первая станция киевского метрополитена, которая получила скоростной интернет.

Для запуска 4G на всех станциях метрополитена должно быть принято решение Киевского городского совета о плате за доступ телеком-операторов к инфраструктуре города.

"Если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета, 12 марта, то все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях - до конца 2020 года", - говорится в заявлении мобильных операторов.

Напомним, в феврале Киевстар, Vodafone Украины и lifecell получили 4G лицензии в низких диапазонах без тендера. Решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации приняла после указа президента и постановлений правительства.

Ранее РБК-Украина писало, что в июле 2019 года Алексей Гончарук, который тогда занимал должность руководителя Офиса президента, заявил, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.