ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве на первой станции метро запустили 4G

Новости » Общество     05.03.2020 - 13:57
В Киеве на первой станции метро запустили 4G
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

"Академгородок" стал первой станцией метро с 4G

В Киеве с 5 марта на станции метро "Академгородок" три мобильных оператора начали предоставлять услуги 4G связи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление операторов Киевстар, Vodafone Украины и lifecell.

Сообщается, что это первая станция киевского метрополитена, которая получила скоростной интернет.

Для запуска 4G на всех станциях метрополитена должно быть принято решение Киевского городского совета о плате за доступ телеком-операторов к инфраструктуре города.

"Если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета, 12 марта, то все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях - до конца 2020 года", - говорится в заявлении мобильных операторов.

Напомним, в феврале Киевстар, Vodafone Украины и lifecell получили 4G лицензии в низких диапазонах без тендера. Решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации приняла после указа президента и постановлений правительства.

Ранее РБК-Украина писало, что в июле 2019 года Алексей Гончарук, который тогда занимал должность руководителя Офиса президента, заявил, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.

В центре Киева перекроют движение транспорта из-за ремонта В Киеве дезинфицируют вагоны метро во избежание распространения коронавируса
Новости Украины КиевКиевметро4GАкадемгородок
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь