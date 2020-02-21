Три мобильных оператора без тендера получили 4G лицензии в низких диапазонах

Фото: мобильная связь (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение НКРСИ принято после указа президента и постановлений правительства

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) выдала без тендера лицензии трем крупнейшим мобильным операторам Украины: "ВФ Украина" (Vodafone), "Киевстар" и "Лайфселл". Об этом сообщается на сайте комиссии.

Лицензии выдали этим трем компаниям сроком на 15 лет для внедрения новой радиотехнологии "Международная подвижная (мобильная) связь IMT" в диапазоне 900 МГц.

Согласно обоснованию, решение выдать лицензии без тендера основано на указе президента Владимира Зеленского от 8 июля 2019 года № 497 "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету" и соответствующего плана мероприятий, утвержденного распоряжением Кабинета министров Украины от 4 декабря 2019 года № 1272.

"С выполнением принятого решения НКРСИ будет достигнута цель внедрения радиотехнологии LTE в так называемых низких диапазонах частот (ниже 1 ГГц), что позволит существенно улучшить покрытие территории Украины связью и доступность услуг мобильного широкополосного доступа", - говорится в сообщении.

Отметим, в январе 2019 года Кабинет министров принял решение, которое снизит стоимость лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для мобильных операторов. Согласно решению, операторы мобильной связи должны были получить лицензии в диапазоне 900 МГц без тендера.

Напомним, в августе 2019 года мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell достигли договоренности относительно перераспределения радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц, распределив его для обеспечения максимального использования каждым оператором.

В июле 2019 года Алексей Гончарук, который тогда занимал должность руководителя Офиса президента, заявил, что в течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.