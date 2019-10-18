ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В метро Киева запретят вход некоторым пассажирам: жесткий дресс-код

STYLERЖизнь    18.10.2019 - 22:38
В метро Киева запретят вход некоторым пассажирам: жесткий дресс-код
Метро Киева изменит правила прохода пассажиров (фото: РБК-Украина)

В Киевском метрополитене будут внедрены изменения

В Киевском метрополитене скоро введут новые правила, согласно которым некоторые категории пассажиров не смогут спустится в подземку. Киевский городской совет подготовил законопроект с нововведениями.

Так, если раньше правила проезда в метрополитене запрещали вход пассажирам в нетрезвом виде, то теперь их расписали более детально.

В метро не будут пускать неопрятных пассажиров. Это касается людей в нижнем белье, без обуви, а также с голым торсом или же совсем обнаженных. Кроме того, под запрет попадут пассажиры в грязной одежде и с сильно выраженным неприятным запахом.

В метро Киева запретят вход некоторым пассажирам: жесткий дресс-код

Метро Киева изменит правила прохода пассажиров (фото: РБК-Украина)

Изменения коснутся и перевозки различного транспорта. Велосипед - только в чехле, а на самокате, ролике или скейте ездить нельзя. Также запрещено будет перевозить круглый предмет, который не за что удерживать.

Запрет коснется и попрошайничества, торговли, агитации, игры на музыкальных инструментах, пения и громкой музыки.

Определять, что пассажир нарушил правила, будут правоохранители. А тех, кто не прошел "дресс-код" будут "отсеивать" на этапе прохождения турникета.

В центре Киева на выходных ограничат работу метро Появилось видео, как "минер" моста Метро обращается к украинцам
Новости Украины метро
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь